- Denne gang laver jeg ikke mad til 104

30. januar 2021

Sognepræst Torben Petersen vil glæde sig over livet. Kræftsygdommen og coronatiden får ikke lov at overskygge hans 60 års fødselsdag, der i år bliver en lukket fest.

Samtalen indledes med længslen efter at komme ud og rulle på de danske veje i hans auberginefarvede Opel GT 1900 fra 1971.

- Vi lever i en situation, hvor alt er lukket ned. Jeg glæder mig meget til at sætte nøglen i min sportsvogn 15. marts. Jeg ved godt, at restriktionerne er til for at passe på sårbare mennesker, men jeg er et meget socialt menneske, og jeg savner virkelig en god rockkoncert, siger Torben Petersen, der har været præst i Spjellerup, Smerup, Hellested og Vemmetofte sogne i 27 år.

- Da jeg kom hjem fra Estland i januar 2019, begyndte jeg at kigge efter en Opel GT. Det sagde ikke min søn Rune noget, men da min datter Astrid så bilen udbrød hun: Det er min arv! Og den er skøn. Den kører som en bil fra begyndelsen af 1970erne, uden noget moderne udstyr, men den er kvik og rummelig nok for to. Jeg kørte næste 10.000 kilometer i den i 2020, fortæller sognepræsten, der ikke selv kan lave noget på den 50 år gamle bil.

- Det er temmelig upraktisk. Men min mekaniker står klar, nærmest med tårer i øjnene, for at lytte sig frem til det, der er galt. Det er en sjælden bil, som der kun kører 200 af i Danmark. Heldigvis er mange af delene de samme som til en Opel Kadett, siger han.

Udsendt i krigszoner Torben Petersen har været udsendt som en af Forsvarets 90 værnspræster i fire hele missioner og to afløsninger.

- Jeg har været mere i uniform end de fleste soldater. Jeg trak oprindeligt frinummer, men jeg har en stor interesse for militærfly, så jeg blev flyverpræst i 1997 og feltpræst i Bosnien i 2000. Siden kom jeg til Kabul i Afghanistan fra 2003 til 2004 og igen i 2009. Jeg var nede på felthospitalet, hvor vi havde 3.200 patienter og 1.900 akutte operationer. Der var kun 11 som døde på hospitalet. Kommer du levende ind, så kommer du også levende ud. Det er hårdt, men krigens logik er, at en såret soldat skader fjenden mere end en død soldat, siger Torben Petersen.

Styrken fra sognet Han fortæller, at det der virkelig tæller, er det daglige arbejde hjemme i sognene. Det er det, der har givet ham hans mentale overskud, når han har mødt hårdt sårede soldater og skrevet breve hjem til dem, der har mistet et ungt menneske i krig.

- Jeg ville ikke kunne klare det uden min gode base. Det er hos familien og i sognet, man henter styrken til alt det, der er svært. Jeg har både begravet mange mennesker, og jeg har haft mange konfirmander, og de giver mig styrke og glæde. Det er en stor fornøjelse at læse mine søndagsprædikener op for konfirmanderne og få at vide, hvordan de fortolker og oplever livet og troen, siger han.

Kræften er vendt tilbage Torben Petersen var væk fra sine fire sogne i mere end 20 måneder, da han blev ramt af prostatakræft.

Han vendte tilbage 8. marts 2020 i Hellested Kirke. Men efter gudstjenesten 24. januar 2021 i Vemmetofte Klosterkirke, er han nu igen på sygeorlov.

- Min kræftsygdom er vendt tilbage. Nu sidder den i ryggen. Men det skal ikke skygge for min glæde ved livet. Jeg vil hellere se de muligheder, der er. Det er så vigtigt, at kunne fylde sit liv med god mad, gæster og vidunderlig vin. Det nytter ikke noget at omgive sig med grimme ting, siger Torben Petersen og tilføjer:

- Jeg har måske affundet mig lidt mere med sygdommen nu, men der er dårlige dage med smerter, og så skruer jeg meget højt op for Metallica. Jeg er vild med Kirk Hammetts guitar og Lars Ulrich som frontperson. Og vreden i musikken kan jeg bruge til at kanalisere min egen vrede.

Ville altid være præst Barndommens præst i Magleby, Poul Moefelt, var det forbillede, som gjorde Torben Petersen til præst.

- Jeg har hele mit liv vidst, at jeg ville være præst, ikke landmand eller lastbilchauffør, og det er Pastor Moefelts fortjeneste. Jeg var meget glad for ham. Da jeg var fem år gammel, spurgte jeg ham, om han nogensinde lavede noget, der gjorde hans fingre beskidte. Nej, sagde han, og det hader jeg også.

- Der stod nogle sære og dragende ting i Pastor Moefelts bøger, og mine forældre var meget fokuserede på, at jeg skulle uddanne mig, fortæller Torben Petersen, der er søn af en værktøjssliber på Junkers og en mor, som gjorde rent.

Torben Petersen blev ordineret i sit første embede på Agersø 1. november 1990, og fire år senere kom han til præstegården i Spjellerup med sin daværende kone Hanne, som er sygehuspræst i Næstved.

- Jeg har været privilegeret med gode menighedsråd og kollegaer og samarbejdet med skolerne. Mit job er skønt. Vi har vores dygtige organist Maria Christensen. Kirkesanger Anna Bernstein er en dygtig violinist med gode ideer, og kirkesanger Uffe Jonas laver fine melodier. Det er sjovt at nyttiggøre hans litteraturvidenskabelige tilgang til gudstjenesten, siger Torben Petersen, som fylder 60 år tirsdag den 2. februar.

- Det bliver naturligvis fejret helt privat. Jeg har holdt store fester, da jeg blev 30, 40 og 50. Men jeg laver ikke mad til 104 og holder åbent hus denne gang, siger Torben Petersen, der godt nok er på sygeorlov, men kun 75 procent, hvorfor han fortsat agter at holde gudstjenester i sognekirkerne.