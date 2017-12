- Buon compleanno, Gitte!

Buon compleanno, Gitte! og Herzlichen Glückwunsch, Gitte! lød et par af gloserne tirsdag formiddag på Haslev Privatskole, hvor tæt på samtlige 407 elever og skolens 70 ansatte var samlet for at ønske skoleder Gitte Fuglsang Kehl tillykke med hendes 60 års fødselsdag.

- Det er meget mærkeligt for mig, at jeg i dag er blevet 60 år. Jeg syntes, at når man bliver 60 år, så er man rigtig, rigtig gammel, men sådan føler jeg mig slet ikke. Det er først når man over 100 år. Det er så dejligt at få lov at holde fødselsdag sammen med jer, sagde Gitte Fuglsang Kehl, og så blev der sunget for hende.