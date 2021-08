Livredning på åbent vand er en del af øvelserne, som livreddere og instruktører med tilknytning til Haslev Svømmehal har været igennem denne sommer. De er nu klædt på til hverdagen i svømmehallen, hvor svømmeklubben i år også byder på et nyt livredningshold for børn og unge. Foto: Haslev Svømmehal

Send til din ven. X Artiklen: - Børn skal lære at redde liv ligesom de lærer at cykle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Børn skal lære at redde liv ligesom de lærer at cykle

Faxe - 27. august 2021 kl. 08:50 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Man ved aldrig, hvornår man kan få brug for hjælp. Især ikke, når man færdes i vandet, om det så er i en svømmehal eller ude i havet.

Haslev Svømmehal er en af de få svømmehaller i Danmark, hvor alle klubber og foreninger har en uddannet åbent vand-underviser. Der er i alt 15 fra svømmehallen og klubber i Haslev, som er blevet uddannet som åbent vand-underviser på Dansk Svømmeunion og TrygFonden Kystlivrednings LivredderAkadami de seneste to år.

Aktuelt har fem livreddere og en instruktør fra Haslev Dykkerklub, fra Bråby-Svalebæk svømmeafdeling og Haslev svømmehal henover sommeren deltaget i LivredderAkadami 2021. Alle fik aflagt og bestået prøverne. Øvelser og redningsscenarier blev trænet ude i Køge bugt, og der blev trænet så tæt på virkelige situationer som muligt.

Nu banker efteråret snart på døren, og mange badeaktiviteter rykker indendørs i svømmehallerne igen.

Livredning i øget fokus

Forud for den kommende indendørs svømmesæson har man i tråd med sommerens livreddercertificeringer også styrket tilbuddene til svømmerne om livredning. Og her er tale om de helt unge svømmere i Haslev Svømmeklub.

Klubben har nemlig oprettet et livredningshold: swim and rescue, der er for de lidt øvede-øvede svømmere i alderen otte til 18 år. Kriteriet for at være med er, at man kan svømme minimum 50 meter uden hjælpemidler.

- For os handler det om at uddanne børn og unge til både at kunne redde andre, men selvredning er mindst lige så vigtig, altså at kunne redde sig selv fra at drukne, hvis man en dag skulle komme i en farlig situation i vandet. Det er et område af svømningen, som der er meget stort fokus på, både herude i klubberne, men også i DGI og hos Dansk Svømmeunion i øjeblikket. Det er faktisk en lige så vigtig del af børns opdragelse at kunne færdes trygt i vandet, som det er at de kan lære at cykle, fortæller Sussanne Schultz, der er ledder af Haslev Svømmeklubs svømmeskole.

- Og så er det sjove øvelser samtidig. Man får prøvet en masse forskellige svømme- og redningsteknikker og arbejder med og på redskaber, fx. boards. Når vejret er til det, så skal vi også ud og øve os ude ved stranden, så så hopper vi i våddragterne, tilføjer hun og pointerer, at det egentlig er halinspektør i Haslev Svømmehal, Kent Skou Nielsen, der skal have æren for den øgede fokus på livredning også i svømmeklubben.

- Det er Kent, der i mange år har stået i spidsen for forskellige livredningsarrangementer og uddannelsestiltag for livredderne i svømmehallen, blandt andet Livredder for en dag-arrangementet, hvor en del af svømmeklubbens medlemmer har deltaget gennem årene. I starten var vores svømmeelever meget tøvende: hvad går det egentlig ud på, men da de fik besked på at tage ned og kigge, så blev de virkelig hooked, fortæller Susanne Schultz.

Avisen hat forsøgt at komme i kontakt med Kent Nielsen, men det er ikke lykkedes inden deadline.

Bygger ovenpå svømning

- Man kan godt blive træt af »bare« at svømme baner, når man er blevet god til at svømme. Så er livredningsholdet netop også en god måde at bygge videre på sine kompetencer på. Men først og fremmest er det jo vigtigt, også for livreddere, at de kan svømme, så det skal man kunne først, siger Susanne Schultz.

Der er stadig pladser tilbage på holdet, der hopper i vandet i Haslev Svømmehal første gang 4. september. Der trænes lørdage klokken 9.15-10.00 frem til og med lørdag 25. juni 2022. Det koster 1285 kroner at deltage på holdet, der bliver en fast del af svømmeklubbens tilbud fremover.

Man kan læse mere og melde sig til på Haslev Svømmeklubs hjemmeside.