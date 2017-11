Se billedserie Erik Rasmussen (V) er nyvalgt. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Skuffelse hos de fravalgte - og ung glæde

Faxe KV17 - 22. november 2017 kl. 13:51 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede før klokken ni onsdag morgen var Jens Jørgen Stockholm ude i regnen på Ringstedvej i Haslev for at fjerne sine egne valgplakater:

- Det er tredje gang, jeg stiller op. Første gang fik jeg under 100 stemmer, så lige omkring 100 og nu 91. Så jeg stopper her, siger Venstre-manden, der blandt andet har kæmpet for at få genindført skolebestyrelser på samtlige folkeskoler.

- Størrelsesforholdet er væk, og det ødelægger det reelle nærdemokrati, også for lærerne. Det er vanvittigt. Alt kommer nu ovenfra og ned, konstaterer Jens Jørgen Stockholm, der også gerne ville kæmpe for en multihal i Haslev til blandt andet ketchersporten.

Torben Reiner Jensen, der skiftede fra Borgerlisten til Venstre i indeværende valgperiode, genopstiller heller ikke.

- Nu får jeg mere tid til at arbejde for den nye hal i Dalby. Jeg har også to børnebørn og mit job som bedemand, så der er nok at lave. Jeg har haft fem spændende år i byrådet, og jeg er glad for, at Dorte Egede Borg fra Dalby er kommet ind med et flot personligt valg (531 stemmer, red.) Det er fint, at de unge tager over, siger Torben Reiner Jensen.

Hendes onkel, byrådets nestor, 70-årige Jørgen Egede Johannesen, var naturligvis skuffet, men alligevel afklaret med situationen, da han på valgnatten stod med armen omkring sin nyvalgte niece:

- Jeg er så glad for, at hun er blevet valgt, sagde han.

En anden af Venstres gamle »ege«, Steen K. Gunnarson, genopstiller heller ikke:

- Jeg har hele tiden været afklaret med, at det kunne ske, at jeg ikke blev genvalgt. Det betyder, at jeg nok at flytter til Nykøbing Falster, så jeg kan kommer tættere på mit job, siger Steen K. Gunnarson, der er indsatsleder hos Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Skuffelsen var bestemt også tilstede hos den radikale kandidat Arne Rohde, der kun fik 46 personlige stemmer.

- Det er 16 år siden, jeg sad i byrådet, og jeg forsøger ikke igen, sagde han.

Partiets spidskandidat Nicolaj Lund Jensen fik 157 stemmer og hans mand Jimmi Andreasen bare 13, så der kommer heller ikke denne gang radikale i byrådet.

- Det er superfedt, at de unge, Laura og Mikkel Dam er kommet ind. Han er 25 år og folkeskolelærer, han har noget at bidrage med, og han er et positivt menneske, sagde Nicolaj Lund Jensen.

18-årige Laura Vestina Andréa tog med 185 stemmer det sidste S-mandat lige foran 70-årige Inger Andersen med 179 personlige stemmer.

Mikkel Dam kom ind med 266 stemmer, noget mere end de 95 som spidskandidaten Kenneth M. Nielsen fik.

Der var også gode resultater hos nyvalgte Lars Folmann (DF), der høstede 312 stemmer i en kampagne, der handlede rigtig meget om spildevandsrensning i det åbne land, som hos Venstres nyvalgte Erik Rasmussen (188 stemmer) og Liberal Alliances Peter Kiær (121 stemmer), der ikke kom ind,

Begge har agiteret hårdtslående imod påbuddene.

Modsat har Ivan Lilleng (K) som udvalgsformand stået stejlt på, at alle skal have et påbud om kloakering, og det kan være medvirkende til faldet i hans personlige stemmer fra 574 i 2013 til 322 i 2017.