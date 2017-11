Sådan sagde Ole Vive: »Vi går til valg på at jeg skal være borgmester«

Det er svært at spå. Især om, hvor mange personlige stemmer, man selv får, når man for første gang stiller op til kommunalvalget. Og så som borgmesterkandidat.

- Vi går jo i gang med konstituerings-forhandlingerne længe inden de personlige stemmetal ligger klar. Venstres medlemmer har bestemt, at det er mig og vores kommuneforeningsformand, der skal føre konstituerings-forhandlingerne for Venstre, så de personlige stemmetal gør ikke nogen forskel lige på dét tidspunkt, forklarer Ole Vive.

Og han ved også, at man ganske let burde kunne tælle sig frem til om den del af Venstres projekt kan lykkes.

- Jeg mener, der er brug for en tillidsreform i Faxe Kommune. En reform, der skal komme fra toppen og så brede sig. Hvor man som borger kan forvente, at man bliver mødt med tillid , når man henvender sig til »kommunen«. Jeg synes, jeg hører alt for mange eksempler, hvor det ikke er tilfældet, siger Ole Vive.

Han har ikke selv ledelses-uddannelse eller -erfaring med i bagagen, men forestiller sig blandt andet, at man deler det øverste ansvar i kommunen på flere skuldre end de to - formentlig snart tre - direktører.

- Vi er ikke en rig kommune, men kultur kommer oppefra, og jeg mener, vi er for sårbare som kommune, når vi har så få chefer. Så selvom du kan argumentere længe for at det er varme hænder, der er brug for, så tror jeg altså også på at ekstra kræfter til det øverste ledelseslag vil gavne, siger Ole Vive.