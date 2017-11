Knud Erik Hansen (S) må afgive borgmesterposten til Ole Vive (V). Foto: Kathrine Harvey

Knud Erik vandt valget men tabte borgmesterposten

Faxe KV17 - 22. november 2017 kl. 02:07 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knud Erik Hansen (S) måtte på trods af Socialdemokratiets markante fremgang, se borgmesterposten gå til Ole Vive og hans blå flertal.

- Vi vil være en kritisk afstemt opposition, som sikkert ikke får meget at skulle have sagt. Jeg, vi, er bekymrede for nogle af de holdninger, der er i den nye konstituering. Steen Petersen (DF) som formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget. Et byrådsmedlem, som er modstander af integration. Og endnu en udvalgspost til samme parti, som ikke vil rense spildevandet, siger han til sn.dk

- Vil vil gøre, hvad vi kan, os 11 (i oppositionen red.), for at Faxe Kommune bliver først så sikkert som muligt videre, men det brede samarbejde er som udgangspunkt dødt, hvis det står til det flertal, der er i byrådet nu, siger Knud Erik Hansen til sn.dk

Spørgsmål: Men er det ikke en ekstra tung følelse at have fået så flot et valgt i partiet, og så reelt stå uden for indflydelse?

- Nu har jeg tabt to valg og vundet to konstitueringer, og vundet et valgt og tabt en konstituering. Sådan er politik. Nu vil blå blok kun deres politik, men vi vil stadig arbejde konstruktivt alligevel, siger Knud Erik Hansen til sn.dk

Spørgsmål: Hvad så om fire år? - Om fire år er jeg ikke på stemmesedlen. Det ville jeg ikke have sagt, hvis jeg var blevet borgmester igen, men sådan er det. Det har hele tiden været meningen, at jeg ville tage denne periode med. Jeg er også nået en alder, hvor jeg heller ikke skal ud og søge et nyt job eller fortsætte i mit gamle job, så der bliver mere fritid og tid til min familie, siger Knud Erik Hansen til sn.dk