To 6. klasser med 50 elever sendt hjem - to er smittet

Alle berørte elever på Nyrupskolen testes i denne uge. Forventningen på Nyrupskolen er, at der er normalundervining igen fra mandag 31. august.

Af Bjarne Robdrup

I samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed har Kalundborg Kommune besluttet at sende i alt 50 elever fra to 6. klasser på Nyrupskolen hjem i en uge. Det skete søndag.

Baggrunden er, at to elever fra samme klasse er konstateret smittet med Covid-19.

- Det var styrelsens opfattelse, at vi skulle sende klassen med de to smittede drenge hjem i en uge. Men skolen har i samråd med Michael Gravesen, direktør i Kalundborg Kommune, besluttet, at begge 6. klasser skal sendes hjem. Årsagen er, at klasserne har et større antal fællestimer eller holdundervisning sammen, siger skoleleder på Nyrupskolen, John Saxild-Hansen.

Tidligere i sidste uge blev en familie konstateret smittet med Covid-19. En af de smittede i familien er elev i 6. klasse:

- Det afstedkom, at andre familier lod sig teste, og disse nye test afdækkede, at endnu en elev fra klassen var smittet med Covid-19. Der er 12 timers hold- eller fællesundervisning de to 6. klasser imellem hver uge, og det er på den baggrund, at vi har vurderet, at begge klasser sendes hjem, siger John Saxild-Hansen:

- Det ville normalt, med så kort varsel, når beslutningen træffes i weekenden, udfordre adskillige familier, hvis der var tale om elever i de mindste klasser. Det er der så ikke tale om her.

Kalundborg Kommune har modtaget vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed om forløbet, og Michael Gravesen og John Sax- ild-Hansen betoner, at Kalundborg Kommune følger styrelsens vejledninger hele vejen.

Det betyder også, at alle elever testes henholdsvis på fjerdedagen og på sjettedagen efter sidste kontakt med de smittede. Det betyder i praksis, at eleverne testes tirsdag 25. august og igen torsdag 27. august.

- De elever, der ikke konstateres smittede, må komme i skole allerede efter første test, og der er ikke tale om, at eleverne ikke modtager undervisning i ugen. Skolen iværksætter nødundervisning i denne uge, og vi forventer, at normalundervisningen er tilbage fra mandag 31. august, siger John Saxild-Hansen.