Kragerup Gods har klaret sig på opfindsomhed og fællesskab i en krisetid med et omsætningstab på to millioner kroner. Privatfoto

Kragerup Gods fyrer 10: - Vi bløder men vi kæmper

- Hotel og konferencecentret kommer til at overleve på vores opfindsomhed og på evnen til at være omstillingsparat. Og fordi vi er så privilegerede at have flere heste at spille på, siger Birgitte Dinesen med henvisning til det omfattende landbrug og nogle af regionens største vindmøller.

- Vi har været nødt til at sige farvel til 10 medarbejdere, og på hotellet mangler vi pr. 1. november to millioner kroner på bundlinjen i forhold til sidste år, siger godsejer Birgitte Dinesen:

