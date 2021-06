Aase Jørgensen Due (S): - Jeg tror ikke, at vi får foreningerne i tale, før kommunen tager initiav. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Aase Due (S): - Kommune må genstarte havnepark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Aase Due (S): - Kommune må genstarte havnepark

Fallback - 30. juni 2021 kl. 14:34 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Aase Jørgensen Due (S), medlem af og næstformand for kulturudvalget i Kalundborg Kommune, er ikke tilfreds med, at Kalundborg - i modsætning til mange andre byer - ikke magter at reagere på, at Danmark i øjeblikket er begravet i EM-eufori:

- Jeg har læst forklaringerne fra udviklingsdirektør Michel van der Linden om, at det er teknisk besværligt, og jeg har lyttet til formanden for kulturudvalget Hans Munk (R), der peger på, at det ikke er en kommunal opgave, og at det er pandemien, der stiller begrænsninger. Og Danmark har ganske rigtigt været lagt ned af corona, den selvsamme pandemi, som gør, at alt det, vi satte i gang i Havneparken, nu skal genstartes. Og jeg tror ikke, at vi får foreningerne i tale, før vi tager initiativ i kommunen til at gøre det, vi gerne vil have, at omgivelserne tager vare på. Det er lidt som om, at når noget bliver alles ansvar, bliver det ingens, siger Aase Jørgensen Due.

Nordvestnyt spurgte - med undrende borgere som kilde - for en uge siden, om byen er for sløv til EM-fest?

Aase Jørgensen Due: - Efter min mening, ja. Men jeg nægter at tro på, at det er en slags permanent tilstand. Foreninger og organisationer, der normalt tager vare på den slags offentlige folkelige opgaver, skal bare i gang igen. Og hvis det indebærer, at det er kommunen, der skal genstarte fælles aktiviteter, så må det være sådan.

Men der er ingen midler i den kommunale kulturkasse?

- Nej, for vi har også mistet indtægter på grund af corona, der har begrænset de indtægtsgivende aktiviteter. Men så må vi finde de penge. Det her handler om fællesskab, om følelsen af at stå sammen - at gøre noget sammen. Jo flere, der gør noget sammen, jo flere der får en god oplevelse, jo flere husker det som en god oplevelse.