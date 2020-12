Annelise Djerberg, 77 år: - Jeg synes det gik godt. Det giver en vis tryghed og sikkerhed, når man ved, hvad resultatet ellers kan være. Så jeg er glad. Foto: Rayan Zouheir El-Chaabi

77-årige Annelise er glad: Første lokale borger vaccineret i formiddags

Fallback - 29. december 2020 kl. 11:05 Af Bjarne Robdrup

Så skete det: Den første borger fra Kalundborg, 77-årige Annelise Djerberg, er i dag blevet vaccineret mod Covid-19.

Det skete i formiddags klokken 10, og tirsdag den 29. december blev således en lokal milepæl i kampen mod covid-19 i Kalundborg.

På plejecentret Nyvangsparken, hvor Annelise Djerberg bor, modtog hun det lille stik med de store perspektiver.

- Det er et vigtigt skridt i kampen mod corona-virus, at de allermest sårbare borgere og dele af vores sundhedspersonale i vores kommune nu bliver beskyttet mod den sygdom, der har fyldt alt og lidt til her i 2020, siger Søren Ole Sørensen, der er direktør for sundheds- og ældreområdet i Kalundborg Kommune.

Det er som et lys, der nu tændes i mørket, men Søren Ole Sørensen vil også gerne slå et slag for, at vi stadig tænker os godt om i hverdagen:

- Det er meget få, der i første omgang er blevet vaccineret, og derfor skal vi stadig huske at holde afstand, vaske hænder og hoste i ærmet. Virus er stadig i omløb, og også på den baggrund er det vigtigt, at vi ikke glemmer at tænke os om.

- Vores kamp mod Covid-19 har mange fronter, og vaccinen må ikke få os til at glemme alle de andre tiltag, understreger Søren Ole Sørensen.

Det var en lokal læge, der foretog vaccineringen, som var overstået på få øjeblikke. Og det var en meget glad borger, der modtog den som den første.