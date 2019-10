Se billedserie Zybersafe designer og udvikler selv alt på boksen til kryptering. Her er teknisk chef Erik Bidstrup i gang med arbejdet. Selve produktionen af boksene foregår på en dansk fabrik, hvis identitet holdes hemmelig. Foto: Kenn Thomsen

Zybersafe gør livet surt for hackerne

Erhverv - 11. oktober 2019 kl. 10:17 Af Anders Spanggaard

Hver eneste dag bliver der sendt enorme mængder af data rundt i fibernettet, der snor sig rundt i jorden under vore fødder ligesom vand- og fjernvarmerør. Men hvor sikkerhed fylder meget, når der indkøbes nye maskiner, sendes de store mængder af data i fibernettet ofte ube- skyttet af sted.

Det er den lille virksomhed Zybersafe i Taastrup i fuld gang med at lave om på. Her har man udviklet en boks, der placeres et eksemplar af henholdsvis afsender og modtager af data, der sendes over fibernettet. Boksen hos afsenderen krypterer informationerne, og boksen hos modtageren gør informationerne læselige igen.

- Hidtil har der ikke været den store interesse i at sikre fibernettet, fordi det blev anset for at være meget sikkert. Men sådan er det ikke længere. Ved hjælp af en simpel anordning - en såkaldt »clip on coupler« - er det meget let at aflure, hvad der bliver sendt gennem fibernettet, fortæller Christian Jul Jensen, direktør i Zybersafe.

Let adgang til nettet Situationen bliver yderligere prekær af, at de fleste fiberkabler er nemme at komme til, da de ligger frit tilgængelige i de mange fiberbrønde, der ligger spredt ud over hele landet.

Og for hackere med ondt i sinde er der yderligere den fordel, at de kan hacke fra fiberkablet uden at ødelægge det eller efterlade sig andre synlige spor.

- Du skal blot bøje fiberen en lille smule for at stjæle data fra et fiberkabel. Det er lyset, der transporterer data, og når fiberen bøjes, trækkes lyset ud, og uvedkommende kan på den måde få adgang til data. Det kan du gøre ved hjælp af udstyr til omkring 8000 kroner, og på Youtube ligger der guides om, hvordan man gør, oplyser Erik Bidstrup, teknisk chef hos Zybersafe.

Boksene fra Zybersafe kan ikke forhindre, at data bliver tappet fra fiberkablerne, men hackerne kan ikke læse dem, da de er krypterede.

Patienters følsomme data Udviklingen hen imod »Internet of Things«, hvor alt lige fra dit køleskab hjemme i køkkenet til containerne på et fragtskib har forbindelse til internettet, betyder, at der er flere og flere steder, hackerne kan slå til og stjæle data eller ødelægge ting ved hjælp af data, som de sender ind i fibernettet.

Det kan eksempelvis være en kølecontainer på et skib, hvor hackere kan hæve temperaturen og på den måde ødelægge indholdet i containeren. Så fremover bliver der virkelig brug for kryptering af data i transmission.

- Vores mission er, at vi har ret til at passe på vore egne data, og i den forbindelse er vores løsning dejligt simpel. Der er ingen opdateringer, ingen digitale nøgler, og ingen konfigurationer i Zybersafe boksene, påpeger Christian Jul Jensen.

Rigshospitalet har allerede taget Zybersafes hardware-kryptering i brug, når der skal overføres store mængder følsomme dna-data fra Rigshospitalet til DTU Risø ved Roskilde. På afdelingen Genomisk Medicin på Rigshospitalet håndterer de meget følsomme data om patienters arvemasse. Disse data bruges især, når der skal udarbejdes en plan for behandlingen af kræft eller en række arvelige sygdomme. Det er sygdomme, der er så alvorlige, at lægerne er i et kapløb med tiden.

- Når vi eksempelvis skal diagnosticere cancer på et barn, skal vi bruge et svar hurtigst muligt, og derfor er tid ekstremt kritisk for os. Men dna-materialet fylder så meget, og det kræver massive mængder computerkraft at analysere de mange millioner tekststrenge, som udgør et menneskes arvemasse. Det betyder, at vi har brug for en meget stor computer, der kan sætte genomet sammen igen efter analysen, fortalte Frederik Otzen Bagger, bioinformariker og forsker ved Rigshospitalet for nogen tid siden til Ingeniøren.

På DTU Risø har de en meget stor computer. Her står supercomputeren Computerome nemlig, så derfor sender forskerne på Rigshospitalet dna-dataerne hertil. Dataerne om dna bliver inden transporten over fibernettet krypteret i en boks fra Zybersafe, og når materialet når frem til DTU Risø, bliver data gjort læselige igen i endnu en Zybersafe boks.

- Fordelen ved hardware- kryptering er, at vi kan kryptere med den hastighed, man sender data over fiberforbindelsen. Det betyder, at det er forudsigeligt, hvor lang tid det varer at kryptere, forklarer teknisk chef i Zybersafe, Erik Bidstrup.

Nordmænd til sælge Zybersafes hardware-kryptering bruges også på platforme til havs, hvor man gerne vil beskytte de data, der bevæger sig mellem eksempelvis vindmøller eller olieplatforme og kontrolsystemerne på land. Samtidig skal svartiderne være korte, så teknikerne kan slukke for systemerne i en fart, hvis en sensor slår alarm.

Folkene hos Zybersafe ser store muligheder for at eksportere deres hardware-kryptering. Men af sikkerhedshensyn skal virksomheden i hvert enkelt tilfælde have lov af de danske myndigheder, så det med eksport er en lidt besværlig af- fære. Imidlertid lysner det nu på det norske marked, og det er ikke uvæsentligt, da der er en stor olieindustri deroppe, så der er rige muligheder for at sælge hardware-kryptering til nordmændene.

Zybersafe har indgået aftale med norske Triple-S om at markedsføre sine krypteringsløsninger i Norge.

- Udfordringen for os er at komme ud på markederne, da det kræver meget tidskrævende salgsarbejde. Derfor er en aftale som den med nordmændene perfekt for os, siger Christian Jul Jensen, direktør i Zyber­safe.

Fremtiden tegner i det hele taget lys for Zybersafe. Virksomheden vokser i øjeblikket med 300 procent om året, og den vækstkurve ser ikke ud til at flade ud.