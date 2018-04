Ziegler opfordrer til at begrænse konfliktomfang med delaftale

Det sker tirsdag i Forligsinstitutionen, hvor alle parter i overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte er samlet.

Kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, opfordrer til at lave aftaler på enkeltområder for at begrænse skaderne af en mulig storkonflikt mest muligt.

- Vi er lige på nippet til, at det hele bryder løs, og så gælder det om at begrænse skaden så meget som muligt, siger Michael Ziegler, der er konservativ borgmester i Høje-Taastrup og formand for KL's Løn- og Personaleudvalg.

- Kan vi lande aftaler på nogle områder, så synes vi, at vi har en forpligtelse til at gøre det, siger han.

Klokken 10 tirsdag gik alle parter fra kommuner, regioner og stat ind til nye forhandlinger. Det sker, efter at parterne i staten mandag skiltes med uforrettet sag.

De statsansattes topforhandler, Flemming Vinther, sagde ligefrem, at der ikke var perspektiv i at fortsætte forhandlingerne.

Lønmodtagerne har gennem forløbet stået fast på en såkaldt musketered under sloganet "en løsning for alle".

Det betyder, at parterne på tværs af stat, regioner og kommuner skal være enige om lønstigninger, sikring af betalt spisepause og en aftale om arbejdstid for lærere og undervisere. Ellers vil de ikke indgå aftaler.

Ifølge Michael Ziegler gælder der også en musketered på den anden side af forhandlingsbordet hos arbejdsgiverne. Det sagde han fredag.

Men med udsigt til et sammenbrud på statens område er arbejdsgiverne parate til at indgå aftaler, der hvor det er muligt.

En løsning som også FOA's formand, Dennis Kristensen, og Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, tidligere har talt for.

- Forudsat at der kommer en konflikt af et eller andet omfang, må målet være at begrænse skaderne, siger Michael Ziegler.

Og en konflikt er faretruende tæt på, lyder det.

- Situationen er stadig svær, og jeg kan være i tvivl om, hvor lang tid vi får lov til at være i denne her bygning længere. Vi er helt ude på kanten, siger Michael Ziegler

I alt kan op mod 440.000 offentligt ansatte blive omfattet af en storkonflikt. Det vil lamme store del af den offentlige sektor.

Fagforeningerne varslede strejke for ti procent af de ansatte. Arbejdsgiverne svarede igen med en omfattende lockout.

Og på spørgsmålet om, hvordan det stemmer overens med bestræbelserne på nu at begrænse omfanget af en konflikt, siger Michael Ziegler:

- Når vi modtager strejkevarsler, så bliver vi sat under pres. Så bliver vi også nødt til at sætte vores modpart under pres, siger han.