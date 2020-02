Se billedserie Zarko Jukic (med bolden) vil gerne til udlandet og spille igen på et tidspunkt. Lige nu er det dog Team FOG i Næstved, der har glæde af hans kunstskaber med en bold. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Zarkos karriere begyndte i en baggård på Nørrebro

Erhverv - 14. februar 2020 kl. 16:42 Af Ida Steenfeldt Andersen Det er ikke altid til at vide, hvilket job folk har ved blot at kigge på dem. For Zarko Jukic er der alligevel mange, der

- Du må da spille basket, siger de.

Med sine 202 centimeter rager han normalt en god del op over mængden.

- Der er altid nogen, der kigger lidt ekstra, fordi jeg er høj, men det er jeg vant til, så det gør mig ikke noget, siger han og smiler.

Fra udlandet til Team FOG Den 26-årige basketballspiller har sin daglige gang i basketballklubben Team FOG i Næstved. Her spiller han på kontrakt og er for det meste med i startopstillingen.

Holdet spiller i den gode halvdel af den bedste danske liga.

- Der er nogle rigtig gode personligheder på holdet, og gode kolleger og en god arbejdsplads er for mig lig med arbejdsglæde, siger han.

Før tiden i Næstved var det klubber i både England, Spanien og Sverige, der havde glæde af hans især defensive kvaliteter.

Og hvis det står til ham, så er det ikke sidste gang, han har skudt bolden i nettet i udlandet.

- Der er en vildere kultur med basket i udlandet, som jeg savner, når jeg spiller i Danmark, siger han.

Bror og konkurrent Interessen for den store, orange hoppebold kommer ikke fra fremmede. Siden Zarko Jukic var barn, er han blevet udfordret af sin storebror Darko Jukic, der i dag spiller basket for Bakken Bears.

- Da jeg var lille, så jeg rigtig meget op til min storebror. Det gør jeg sådan set stadig, men da jeg var lille, gjorde jeg alt, hvad han gjorde, så da han begyndte at spille baksket, skulle jeg selvfølgelig også spille basket, sige Zarko Jukic og griner.

Dengang blev familiefighterne udspillet i baggården til familien Jukics lejlighed på Nørrebro, hvor forældrene stadig bor.

- Havde min bror spillet håndbold eller fodbold, var det formentlig også det, jeg var begyndt til, siger han.

Nu møder de to brødre hinanden i rigtige kampe, hvor enkelte point kan have betydning for, hvem der ender som det bedste danske hold.

Selv om Zarko Jukic ikke er meget for at indrømme det, så synes han, at hans bror er den bedste spiller af de to.

- Vi har hver vores kvaliteter, men jeg synes, at han er en mere komplet spiller, end jeg er - endnu, siger han med stor respekt i stemmen for sin storebror.

De to har af flere omgange spillet sammen på det danske landshold. Deres forældre har rødder i Serbien og Montenegro.

Træning, kamp og hvile Zarko Jukic har valgt at bosætte sig i Næstved i sin tid som spiller for byens basketklub, men ikke alene. Han bor i et spillerhus sammen med fire til fem andre spillere et stenkast fra Hal 1, hvor holdet både træner og spiller deres hjemmekampe.

- Når man ikke har sin familie og sin kæreste tæt på, er det dejligt at kunne dele noget af sin fritid med sine holdkammerater, siger han.

Tiden udenfor banen bliver brugt på at se film, spille videospil og restituere med en lur eller en gåtur.

- Der er ikke så meget at lave uden for banen, men det gør egentlig ikke noget, for den hårde træning kræver meget hvile, forklarer han.

Team FOG har normalt to træningspas om dagen - et roligt om formiddagen, og et, med mere tempo på, om aftenen. På kampdage holder de sig til et enkelt træningspas om formiddagen, hvor den sidste taktik bliver finpudset.

- Alt ved en basketkamp er fedt: Scoringerne, afleveringerne og stemningen, siger Zarko Jukic.

Det er umuligt at være i tvivl om, at han er et udpræget konkurrencemenneske, som elsker jobbet som basketballspiller.

