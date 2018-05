En stribe nye fødevareuddannelser herunder bager- og konditor-uddannelsen kommer nu til Køge.

ZBC satser stort i Køge

Erhverv - 16. maj 2018 kl. 07:30 Af Lars Andersen

Køge er blevet et vækstcenter med øget beskæftigelse, nye virksomheder og positiv befolkningstilvækst og dermed et stigende behov for et bredt og fremtidssikret uddannelsesudbud.

Det imødekommer Danmarks største erhvervsskole, ZBC, nu med en markant udvidelse af aktiviteterne i Campus Køge.

ZBC har fået grønt lys af Region Sjælland samt godkendelse fra undervisningsminister Merete Riisager Andersen (LA) til at starte to nye grundforløb til erhvervsuddannelser op. Det er inden for fødevareuddannelser og det grønne område. Ingen af de to har hidtil ikke været udbudt i Køge.

I praksis har ZBC fået godkendt grundforløb 1 inden for fødevarer, jordbrug og oplevelser, der fungerer som indgang til uddannelser på fødevareområdet og det grønne område samt grundforløb 2 inden for bager/konditor, gastronom, tjener samt gourmetslagter.

For de nye uddannelsesmuligheder er der tale om områder, hvor Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland har identificeret, at der er udfordringer med at skaffe nok faglært arbejdskraft.

