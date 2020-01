YouSee-kunder kan på andet døgn ikke skifte kanaler ud

Teknikere hos YouSee arbejder på andet døgn for at løse et teknisk problem, der forhindrer tv-kunder med en bland selv-tv-pakke i at skifte til de kanaler, som de ønsker.

Det er kanaler som Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, Eurosport 1 og 2 samt Canal 9, der ikke længere kan ses, men som heller ikke kan erstattes i tv-pakkerne.

YouSee oplyser ved middagstid torsdag, at der arbejdes på højtryk for at løse problemet, men at det ikke er til at sige, hvornår en løsning er klar.

Problemet er i selve den tjeneste, hvor man som kunde skal vælge mellem de kanaler, som man ønsker.

Der er tale om cirka en kvart million kunder, der har YouSees bland selv-tv-pakker.

På YouSees Facebook-side har der torsdag igennem været en lind strøm af vrede kunder. Flere pointerer, at bruddet med Discovery har været kendt et stykke tid, og at de tekniske problemer derfor burde være løst.

Derudover efterlyser kunder en kompensation for det, som de mener, er et mangelfuldt produkt.

Konflikten mellem Discovery og YouSee startede, da YouSee i september oplyste, at Discoverys kanaler røg ud af de faste tv-pakker. I stedet skulle man over i bland-selv pakkerne for at finde kanalerne.

Det træk var bestemt ikke populært hos Discovery, der lavede en kampagne imod trækket. Det fik YouSee til at svare igen ved at opsige aftalen med Discovery.

Dermed er ingen af Discoverys 11 kanaler mulige at få gennem YouSee - hverken i de faste tv-pakker eller bland-selv løsningerne.

I de faste pakker er Discoverys kanaler dog blevet erstattet. I det, der hedder grundpakken, har kunderne mistet Kanal 5 og får i stedet TV2 Charlie.