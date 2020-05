Weekenden bød på en stabil udvikling i ledigheden

Søndag bød på et lille fald i antallet af ledige i Danmark, men det ændrer ikke ved, at ledigheden de seneste to måneder er øget med næsten 50.000.

Under coronakrisen - fra 9. marts og frem - er der kommet 48.329 flere ledige.

Krisen har blandt andet ramt turismebranchen hårdt, og der er kommet mange ledige blandt personer, der tidligere har arbejdet i rejsebureauer og på hoteller og restauranter.

Det seneste døgns udvikling i ledigheden dækker over, at der søndag var 190 personer, som meldte sig som arbejdsløse.

Det er lavere, end hvad man har set på samme dag i samme uge de sidste fem år.

Når den samlede kø af ledige alligevel skrumpede søndag, er det, fordi der har været flere, som har afmeldt sig som ledige.

Det er ikke nødvendigvis, fordi de har fået nyt arbejde. Knap halvdelen af alle, der har frameldt sig som ledige under coronakrisen, har fået nyt arbejde.

Omkring hver tiende har frameldt sig på grund af sygdom.

For den sidste gruppe er der ikke givet nogen konkret årsag. De har typisk afmeldt sig, fordi de er startet på en uddannelse, er gået på barsel, pension eller efterløn.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) understreger, at der venter en stor opgave med at lave en genopretningspakke, som kan sikre, at mange af dem, der har mistet jobbet, kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

- Det ser fortsat ud til, at ledighedstallet har stabiliseret sig omkring knap 50.000.

- Men det gør ikke opgaven med at hjælpe dem i job igen mindre, og vi er helt bevidste om, at vi står over for et langt, sejt træk med at få økonomien på ret køl igen - ikke mindst fordi coronaen også har ramt mange af vores store eksportlande hårdt, siger han i en skriftlig kommentar.