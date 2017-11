Wall Streets godfather sætter Vestas under pres

November fortsætter med at være en kummerlig måned for aktionærer i Vestas. Et urovækkende regnskab i starten af måneden sendte aktien sydover og mandag har en af aktiemarkedets helt tunge drenge sat aktien yderligere under pres.

Mandag middag er aktierne i Vestas faldet med tre procent. Og siden regnskab den niende november er aktien dykket 23 procent.

Dermed er markedsværdien af den globale vindmølleproducent faldet med 27 milliarder kroner siden regnskabet.

Regnskabet viste, at priserne i markedet for vindmøller er under pres. Det skaber frygt for, hvordan Vestas' indtjening kommer til at se ud i fremtiden.

Mandag har den store, internationale investeringsbank, Goldman Sachs, tygget tallene igennem og fældet dom.

Ifølge Bloomberg News har investeringsbanken sænket sit estimat for, hvad en Vestas-aktie bør være værd, til 480 kroner mod tidligere 700 kroner.

Banken ser en "markant reduktion" af overskuddene i branchen i 2018 og dermed også Vestas'. Anbefalingen er dog fortsat "køb" på Vestas-aktier.

Dermed stiller banken sig op i køen af analytikere, der har sænket sit kursmål eller sin anbefaling på Vestas. Omkring 15 banker har siden regnskabet været ude med saksen.

Med mandagens fald koster en Vestas-aktie 403,9 kroner. Det giver selskabet en markedsværdi på 87 milliarder kroner mod 114 milliarder før regnskabet.

I forhold til i maj, hvor Vestas' værdi toppede i år, er markedsværdien dykket med markante 46,6 milliarder kroner.

- Konkurrencen er accelereret som følge af auktioner. Vi er i et marked i transition.

- Under auktionerne ser vi kunderne opnå lavere priser på salg af strøm.

- Og det betyder åbenlyst også, at de kræver lavere priser fra deres leverandører. Det er sådan, markedet ændrer sig, sagde finansdirektør i Vestas, Marika Fredriksson, til Ritzau Finans efter regnskabet.