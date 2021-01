Vurdering: Butiksejendomme vil tabe i værdi

Forandringen af byernes handelsstrøg er i fuld gang, vurderer partner og direktør Mikkel Søby fra Engel & Völkers.

Erhverv - 28. januar 2021 kl. 06:45 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Ejendomsinvestorerne har tabt 30-40 milliarder kroner i 2020, og tabene ligger især på butikselejemål. Sådan lyder vurderingen fra EjendomDanmark.

- Corona har været allestedsnærværende og påvirket alt fra arbejdspladser til erhvervslejere. Sjældent har vi skullet se tilbage på et år, hvor vi både i arbejds- og privatregi har skullet tilpasse og omstille os så hurtigt, siger Jannick Nytoft, administrerende direktør fra EjendomDanmark.

Hårdt ramt af krisen Særligt detailhandlen er hårdt ramt af krisen, og det er ikke kun staten, der holder hånden under butiksindehaverne. Mange udlejere af butiksejendomme har også givet henstand og står med restancer fra 2020. Det kan forventes, at ikke alle butikker vil overleve, og konsekvensen er, at butiksejendomme både vil tabe i værdi og blive sværere at udleje.

- Vi har allerede set en del konkurser i løbet af 2020, men der er fortsat mange butikker, der kæmper for deres overlevelse. Mange vil heldigvis komme igennem coronakrisen. En del butikker har været dygtige til at finde en redningsplanke ved at udvikle de rette digitale platforme, der supplerer den fysiske butik, siger Jannick Nytoft til EjendomDanmark.

Ingen byer går fri Den tendens har også ramt Nordsjælland vurderer partner og direktør Mikkel Søby fra Engel & Völkers.

- Alt med detailhandel og butikker er i højrisikogruppen. Coronaen har accelleret den proces, der var i gang. I stedet for at tage to-tre år, så vil den måske nu tage to-tre måneder, siger Mikkel Søby om udsigten til, at mange flere butikker vil lukke og byernes handelsgader vil forandre sig.

Han uddyber:

- Ingen provinsbyer går fri. Hovedstrøgene bliver mindre, og sidestrøgene vil forsvinde, så vi vil se et skift i butiksmikset.

Hvad er en butik? Ifølge Mikkel Søby bliver udfordringerne fremover, at det bliver sværere at definere, hvad en butik er, for med øget nethandel kan webbutikker få brug for at flytte ind i fysiske lokaler for at have et showroom og lager, hvor de kan udlevere kundernes varer.

- Bymidten fylder meget for lokalbutikker, fordi det der sker er så synligt, men det kan være fint nok, at vi ser et nyt miks. De butikker, der overlever det her, er dem, der har en digital markedsplads og i byer, hvor der kommer mange turister vil vi også se mange cafeer og restauranter blandet mellem butikker. Folk vil gerne have en oplevelse, når de er ude, siger Mikkel Søby.

- For nogle er det skidt men i det store billede er det vel fint nok, at der sker lidt forandring, og historien har vist os, at folk ikke holder op med at bruge penge.

Investorernes fokus Ejendomsinvestorer med porteføljer inden for kontor, industri og bolig er ikke lige så hårdt ramt, og en del ejendomsinvestorer forventer, at markedslejen vil være stigende i 2021, konkluderer EjendomDanmark i sin analyse.