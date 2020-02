Volkswagen indgår stort milliardforlig med tyske bilejere

Bilproducenten Volkswagen har indgået et forlig på 830 millioner euro (6,2 milliarder kroner) med en stor gruppe af kunder, der har været berørt af den såkaldte dieselskandale.

Dermed er en længere retssag afsluttet mellem bilgiganten og forbrugerorganisationen Vzbv.

Organisationen rejste sagen på vegne af de mange sagsøgere, som kræver erstatning fra bilfabrikkerne, efter at svindlen med udslippet fra dieselbiler blev afsløret i 2015.

Dermed kan omkring 260.000 tyske ejere af Volkswagen-biler se frem til at modtage mellem 1350-6527 euro hver, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Hvor meget den enkelte får, afhænger blandt andet af, hvilken bilmodel de har.

De enkelte bilejere skal nu beslutte, om de vil acceptere betalingen eller selv sagsøge bilproducenten for et større beløb.

I sagsanlægget hævdede forbrugerorganisationen, at Volkswagen med fuldt overlæg påførte bilkøberne skader ved at installere software, som viste, at bilerne ved test af forurening udsendte langt mindre kvælstofilter (NOx-gasser), end de reelt gjorde i trafikken.

Sagen kunne være afsluttet tidligere i februar, da det store beløb på 6,2 milliarder allerede var på bordet. Parterne var dog uenige om, hvem der skulle betale sagens omkostninger.

Det førte til et uventet sammenbrud i forhandlingerne. Volkswagen har efterfølgende accepteret at betale sagens omkostninger samt bilejernes advokater.

Dieselskandalen begyndte at rulle i 2015, da Volkswagen indrømmede fusk med data for, hvor meget firmaets dieselbiler forurenede.

Skandalen har indtil videre kostet bilkoncernen over 30 milliarder euro (over 224 milliarder kroner) i bøder, kompensation og juridiske omkostninger.