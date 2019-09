Volkswagen-bosser anklages for markedsmanipulation

Anklagen går på, at bilproducenten bevidst vildledte aktiemarkedet ved for sent at informere om omfanget af den såkaldte dieselgate-sag, som omhandler fusk med data for, hvor meget dieselbiler forurenede.

De anklagede er den nuværende topchef i Volkswagen, Herbert Diess, tidligere topchef Martin Winterkorn samt tidligere bestyrelsesformand Dieter Poetsch.

Ifølge Reuters har både Martin Winterkorn og Herbert Diess efter anklagen nægtet sig skyldige.

Advokater, som repræsenterer Herbert Diess, siger i en udtalelse, at han ikke kunne have forudset udviklingen i aktiemarkedet, og at han ønsker at fortsætte som topchef for Volkswagen.

Martin Winterkorn træk sig fra posten som øverste chef i Volkswagen for fire år siden. Hans exit fra selskabet skete, kort tid efter at hele dieselgate-sagen kom frem i lyset.

Oven på sit exit har Martin Winterkorn sagt, at han ikke kendte til selskabets snyd, før Volkswagen selv erkendte det offentligt.

Aktionærerne i Volkswagen måtte i dagene omkring offentliggørelsen af dieselgate-sagen se deres aktier falde med op mod 37 procent. Derved blev der tabt flere milliarder euro i markedsværdi.

Dieselgate-sagen udspringer af, at Volkswagen i 2015 blev opdaget i at have fiflet med software i millioner af dieselbiler verden over.

På den måde fremstod de mere miljøvenlige, end de var.

Siden dengang har Volkswagen betalt mange milliarder euro som følge af sagen. Det har været til bøder, erstatninger og forlig.