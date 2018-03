Voksende marked for bedre brugte biler

Af Ulrik Reimann Et træskur på blot 16 kvadratmeter. Placeret på lejebasis hos en Suzuki/Skoda-forhandler i Kalundborg i 2007. Det var de meget ydmyge forhold, som Bilhuset MBM startede under, og selv om det gik pænt stærkt fremad med det samme, så er tempoet øget betydeligt siden da. Dog med en afbrydelse undervejs, hvor »leasing-finten« kørte på sit højeste.

Det er den meget korte udgave af historien for Bilhuset MBM ved Martin B. Madsen, som i dag står i spidsen for Bilhuset MBM Kalundborg og Bilhuset MBM Slagelse. Den i dag 40-årige maskinmester-uddannede brugtbilforhandler har skabt sin egen niche i branchen ved at gå efter håndplukkede biler både herhjemme og i udlandet, hvor der er bedre muligheder for at finde modeller, der er proppet med udstyr og lækkert læder.