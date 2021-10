Vismænd vil have strammere finanslov: Boligjobordning skal væk

Regeringen har lagt op til en stram finanslov i år, men der er behov for at lave yderlige stramninger for ikke at risikere en overophedning i visse dele af økonomien - herunder byggebranchen.

- Overordnet går det godt i dansk økonomi, og der er udsigt til fortsat fremgang, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard.

- Derfor er der ikke længere behov for, at finanspolitikken stimulerer efterspørgslen. Vores anbefaling er derfor, at finanspolitikken strammes i forhold til det planlagte.

- En oplagt mulighed kunne være at ophæve boligjobordningen helt. Der er ikke gode, strukturelle argumenter for ordningen - og nu er et godt tidspunkt at afskaffe den på, siger han i en pressemeddelelse.

Regeringen har i sit forslag til finansloven lagt op til at skære betydeligt i 2022 sammenlignet med i år.

Opbremsningen på dette års finanslovsudspil er større, end da daværende statsminister Poul Schlüter (K) gennemførte kartoffelkuren i 1980'erne.

Kartoffelkurens påvirkning af økonomien blev opgjort til en negativ finanseffekt på minus 1,4 procent.

Denne gang er den negative finanseffekt opgjort til minus 1,9 procent.

I modsætning til Schlüters kartoffelkur er det dog ikke nye initiativer fra regeringen, der fører til opbremsningen. Det er i stedet primært udløb af coronahjælpepakker.

Vismændene påpeger, at finanspolitikken trods de planlagte stramninger er mere lempelig end før corona.

Regeringen besluttede i forbindelse med årets finanslov at udvide boligjobordningen, så man kunne få et højere fradrag.

Næste år er det lagt op til at rulle udvidelserne tilbage, men altså at holde ved ordningen.

Ordningen, der også er kendt som håndværkerfradraget, har ifølge vismændene ingen nævneværdig effekt på mængden af sort arbejde.

Den bidrager ifølge vismændene heller ikke til et højere arbejdsudbud - altså at der kommer flere håndværkere i branchen.

- Samtidig bidrager ordningen aktuelt til at øge arbejdskraftmanglen i byggebranchen. Det er uhensigtsmæssigt på et tidspunkt, hvor presset i forvejen er betydeligt, skriver vismændene.

Hos regeringen mener finansminister Nicolai Wammen (S), at forslaget til finansloven er afstemt med den nuværende situation - og at man af den årsag skruer ned for boligjobordningen.

- Når det er sagt, står vi i en ekstraordinær situation lige nu, hvor der på den ene side er god fart på dansk økonomi og på den anden side er stigende energipriser og renter, som trækker den anden vej, ligesom pandemien stadig påvirker verden.

- Derfor følger regeringen økonomien tæt frem mod indgåelsen af finanslovsaftalen for 2022 senere på efteråret, siger han i en skriftlig kommentar.