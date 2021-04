Vismænd støtter stop af hjælpepakker som landet åbner op

I takt med at landet åbner mere op, så giver det god mening, at politikerne i hurtigst muligt omfang udfaser hjælpepakkerne.

Vismændene er politisk uafhængige og kommer løbende med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

De betydelige hjælpepakker, såsom lønkompensation, der blev indført sidste forår, har bidraget til at hjælpe dansk økonomi gennem coronakrisen.

Men selv om hjælpepakkerne dæmper den umiddelbare krise, så er der også bivirkninger ved dem, bemærker vismændene.

Årsagen er, at hjælpepakkerne støtter alle eksisterende virksomheder - og ikke blot de levedygtige. Det vil sige, at hjælpen også går til dem, der selv i fravær af coronakrisen naturligt ville lukke.

Dermed bidrager hjælpepakkerne til at begrænse den markedsdynamik, der består i, at ressourcerne bevæger sig fra virksomheder med lav produktivitet til virksomheder med højere produktivitet.

Af den årsag argumenterer vismændene for, at hjælpepakkerne hurtigt muligt bør udfases, i takt med at nedlukningerne ophæves.

- En markedsøkonomi er normalt i konstant forandring, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard i en pressemeddelelse.

- Lavproduktive virksomheder lukker og erstattes af nye virksomheder med højere produktivitet. Det er i betydelig grad sådan, produktiviteten øges på samfundsniveau, som tiden går.

- Men den mekanisme har hjælpepakkerne dæmpet, og det produktivitetstab, der skabes, vil blive større, jo længere vi fastholder hjælpepakkerne, efter aktivitetsforbud er afviklet, siger overvismanden.

Alle Folketingets partier - på nær Nye Borgerlige - blev i forbindelse med den langsigtede plan for genåbningen enige om, at hjælpepakkerne skal udfases, i takt med at samfundet skal genåbnes.

Foreløbig gælder hjælpepakkerne frem til og med 30. juni.

En ekspertgruppe er blevet bedt om at komme med anbefalinger til, hvordan sammensætningen og udfasningen af hjælpepakkerne skal se ud fra 1. juli og frem.