Vismænd spår markant vækst hvis smitte holdes under kontrol

Det vurderer formandskabet for De Økonomiske Råd, der i daglig tale også er kendt som de økonomiske vismænd.

Forbliver smittesituationen under kontrol, kan dansk økonomi opleve nogle af de største stigninger i mange år.

Vismændene er politisk uafhængige og kommer løbende med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

I en ny rapport vurderer vismændene, at det danske bruttonationalprodukt, der fortæller noget om størrelsen af et lands økonomi, i år ventes at vokse med 2,9 procent. Det ventes at blive fulgt op af en vækst på 4,3 procent i 2022.

De vækstrater vil være blandt de højeste i mange år. Væksten til næste år kan faktisk blive den hidtil største i dette årtusind. Den ære har 2006 foreløbig med en vækst på 3,9 procent.

De optimistiske udsigter skal dog ses i lyset af coronapandemien, som sidste år gjorde, at dansk økonomi gik tilbage med 2,7 procent.

- Dansk økonomi blev hårdt ramt af pandemien, men under forudsætning af at smitten holdes under kontrol, er de økonomiske udsigter lovende.

- Der er derfor ikke behov for mere efterspørgselsdrivende politik, siger Carl-Johan Dalgaard, der er overvismand, i en pressemeddelelse.

Vismændene anbefaler heller ikke yderligere lempelser af finanspolitikken.

En årsag til det er, at økonomien, herunder ledigheden, er begyndt at nærme sig niveauet fra før pandemien.

- Som tingene ser ud nu, er der en mærkbar risiko for, at yderligere lempelser vil kunne gøre mere skade end gavn, siger Carl-Johan Dalgaard.

På arbejdsmarkedet venter vismændene, at nettoledigheden ved slutningen af 2021 vil blive udgjort af 103.000 personer. Det vil være et fald fra 120.000 personer et år tidligere.

Faldet ventes at fortsætte ind i 2022, hvor vismændene ved udgangen af året spår 81.000 nettoledige.

Nettoledigheden dækker over antallet af ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der er klar til at tage et job. Ledige i aktivering tæller ikke med.