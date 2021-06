Vismænd siger nej til indgreb på boligmarked

Formandskabet for De Økonomiske Råd, også kaldet de økonomiske vismænd, ser i deres forårsrapport ikke noget aktuelt behov for et politisk indgreb.

På et pressemøde tirsdag fremlagde vismændene rapporten. Den indeholder en prognose for Danmarks økonomi, men særligt kom mødet til at handle om analysen af boligmarkedet.

- Vores vurdering er, at der er god ræson i at have en lille smule is i maven. Måske ikke for evigt, men lidt endnu, hvor vi ser tiden an og ser, hvordan boligpriserne udvikler sig.

Argumentet fra regeringen for ikke at gribe ind på boligmarkedet går blandt andet på, at væksten i boligprisernes himmelflugt ifølge prognosen ikke vil fortsætte i helt så voldsom grad de næste par år.

- Hvis de stabiliserer sig, er der ikke et behov for et markant indgreb på boligmarkedet, sagde overvismand Carl-Johan Dalgaard på et pressemøde tirsdag.

Vismændene, der betegnes som regeringens finanspolitiske vagthund, holder løbende øje med økonomien i Danmark og kommer med forslag og input.

De mener, at der er behov for "skærpet opmærksomhed" på boligsituationen. Der kan opstå behov for indgreb senere. Men altså ikke lige nu.

Vurderingen bygger blandt andet på, at boligbyrden i dag er relativt lav blandt danskerne. Boligbyrden er et udtryk for, hvor stor en andel af en person eller families indkomst, der går til at betale boliglån- og skatter.

Derudover peger vismændene også på, at der allerede i dag er gennemført en række stramninger i forhold til situationen før finanskrisen.

Desuden kan det ikke afvises, at en del af prisstigningerne kan have en realøkonomisk forklaring.

Hos Arbejdernes Landsbank er cheføkonom Jeppe Juul Borre enig i analysen.

- Vi er også optimistiske omkring boligmarkedets udsigter, men ser priserne stige i et væsentlig lavere tempo herfra.

- En vigtig forudsætning i vores prognose er dog, at boligudbuddet vil stige den kommende tid og tage luft ud af markedet, siger han i en kommentar.

I slutningen af maj konkluderede Nationalbanken ellers, at det bør overvejes at stramme lånereglerne.

Opfordringen om indgreb er også kommet fra andre steder end Nationalbanken. Finanstilsynet og Allan Polack, der er topchef for landets største pensionskasse, PFA, har efterlyst, at regeringen handler.

Polack opfordrede for nylig til, at man indfører beskatning ved salg af bolig.

Som det ser ud nu, skal der ikke betales skat, hvis man har tjent penge ved at sælge for eksempel sit hus.

Også Det Systemiske Risikoråd, der blev sat i verden efter finanskrisen for at holde øje med trusler mod pengeinstitutterne, er opmærksom på udviklingen.

Rådet består af repræsentanter fra flere myndigheder, blandt andet Nationalbanken. Ved et møde den 21. juni forventer rådet at henstille til, at der iværksættes tiltag.