Vismænd bakker regering op: Ikke behov for boligindgreb

Formandskabet for De Økonomiske Råd - også kaldet de økonomiske vismænd - ser heller ikke akut behov for et indgreb.

Der er nu yderligere opbakning til regeringens beslutning om ikke at gribe ind for at tøjle udviklingen i boligpriserne.

Det skriver vismændene i en ny rapport om dansk økonomi. Samme melding kom i foråret i årets første rapport.

Boligpriserne er - ikke mindst i København - steget kraftigt under corona. Men på det seneste er udviklingen gået ned i tempo.

Samtidig er boligbyrden ifølge vismændene også på et lavt niveau. Det er, hvor stor en del af indkomsten der går til boligudgifter.

- Som en gennemsnitsbetragtning er danske husholdninger derfor godt rustede til at kunne imødegå eventuelle prisfald, står der i rapporten.

I København er boligbyrden dog steget. Den er nu på niveau med i starten af 2005, og rentestigninger kan bringe den i nærheden af niveauet i 2006, hvor den nåede toppen.

Det kan betyde, at nogle boligejere kan komme i problemer ved rentestigninger, eller hvis boligpriserne falder.

- Men for nuværende tyder det ikke på, at det vil blive et problem for hverken den makroøkonomiske eller finansielle stabilitet, lyder det.

Dermed er vismændene altså fortsat uenige med Det Systemiske Risikoråd, som ellers havde henstillet til et indgreb.

Rådet skal være med til at forhindre, at nye kriser rammer, og i juni henstillede det til et indgreb. Det blev dog afvist af regeringen i september.

Konkret var anbefalingen, at afdragsfriheden blev begrænset for boligejere med gæld svarende til over 60 procent af boligens værdi.

Det afviste erhvervsminister Simon Kollerup (S) dog. I stedet blev overvågningen af boligmarkedet skærpet.

De økonomiske vismænd mener da også, at der også skal være opmærksomhed på området fremover.

- Situationen kan dog vende og bør derfor fortsat følges nøje den kommende tid, lyder det i rapporten.

Der er ifølge vismændene ikke tegn på bobler på boligmarkedet endnu. Det kan dog opstå, hvis priserne stiger eksplosivt.

Den kommende tid er der i deres optik udsigt til fortsat høj efterspørgsel på at købe boliger.