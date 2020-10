Vismænd advarer mod loft over pensionsalder

Hvis politikerne beslutter sig for at sætte et loft over pensionsalderen på 70 år eller derunder, kan det skabe en uholdbar finanspolitik.

Vismændene er politisk uafhængige og kommer løbende med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

Vurderingen bygger på beregninger af konsekvenserne af at stoppe den automatisk stigende pensionsalder på henholdsvis 69 (fra 2035), 70 (fra 2040) og 71 år (fra 2045).

Vismændene har regnet sig frem til, at mens en fastholdt pensionsalder på 71 år lige netop kan give en holdbar finanspolitik, er det samme ikke tilfældet for de to andre muligheder.

Et loft på 69 og 70 år vil kunne betyde, at finanspolitikken, som ellers vurderes til at være mere end holdbar, bliver uholdbar.

- Valget af fremtidig pensionsalder har konsekvenser for mulighederne for at prioritere på andre områder.

- Vores beregninger viser, at en fastlåsning af pensionsalderen på eksempelvis 70 år vil fjerne hele overholdbarheden - og mere til, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard i en pressemeddelelse.

I rapporten bemærker vismændene, at det vil betyde lavere beskæftigelse og indkomst i fremtiden, end det ellers ville have været tilfældet, uanset om loftet for pensionsalderen sættes ved 69, 70 eller 71 år.

- Det er i sidste ende et politisk valg, om man mener, at sådanne justeringer er berettigede, skriver vismændene.

Som en del af velfærdsaftalen i 2006 blev det besluttet, at pensionsalderen skulle stige i takt med levealderen.

I øjeblikket betyder aftalen, at pensionsalderen frem mod 2030 skal stige til 68 år. I 2040 forventes den at stige yderligere til 70 år.

Flere partier har tidligere talt for at sætte et loft over pensionsalderen, så den ikke fortsætter med at stige.