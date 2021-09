Samarbejdet mellem designeren og ingeniørvirksomheden fortsætter. Foto: UV & EB Technology

Virusdræbende bænk vinder pris

Erhverv - 23. september 2021 kl. 09:50

Møbeldesigner Kasper Salto, der også er kendt fra DR-programmet "Danmarks næste klassiker", og ingeniørvirksomheden UVCbyEFSEN, har vundet priserne "Årets design" og "Læsernes favorit" for designmøblet UV BENCH. Prisen "Årets design" gives til design, der manifesterer nytænkning, kreativitet og omtanke i forhold til livet og hverdagen i boligen i dag og i fremtiden, og den uddeles af fire af Danmarks bolig- og designmagasiner.

- Vi er utrolig stolte over at modtage prisen for "Årets design". Det er et kæmpe skulderklap - især når det kommer fra nogle af Danmarks ældste og mest toneangivende bolig- og designmagasiner. Gennem 60 år har de dikteret boligtrends og bestemt kvaliteten inden for bolig, arkitektur, design. Derfor vidner det også om, at vi med UV BENCH har skabt noget unikt, siger møbeldesigner Kasper Salto.

Under Coronapandemien fik Salto og Efsen ideen til at dække et nyt behov. De tegnede og udviklede et møbel, der kombinerer design med funktionalitet på en anderledes måde. Resultatet blev UV BENCH, der er en bænk med indbygget UV-lys. Når man lægger genstande ned i bænkens hulrum for eksempel legetøj i en børnehave, så kan den desinficere alle genstande på en sikker, hurtig og bæredygtig måde og på den måde nedbringe smitterisikoen via ting, som mange rører ved.

- Det er naturligvis en stor glæde for os, at vores funktionelle og innovative designsamarbejde får denne positive anerkendelse. I vores nye verdenssituation, hvor en stor del af befolkningen prioriterer et højt hygiejneniveau, skal vi derfor fremover stadigvæk forholde os til øget rengøring - og så kan vi jo lige så godt have noget pænt at se på, fortsætter Thomas Efsen fra UVCbyEFSEN i Holte.

Bænken blev lanceret i september 2020 og er solgt til en række institutioner, virksomheder, hoteller og museer mm. due