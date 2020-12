Virksomheder venter stadig på tre hjælpepakker fra efteråret

Der er blevet annonceret stribevis af hjælpepakker til at holde hånden under den danske økonomi under coronakrisen.

Tre politiske hjælpepakker fra 27. oktober, 7. november og 20. november mangler fortsat at blive godkendt.

Her blev flere kompensationsordninger blandt andet forlænget til udgangen af januar 2021. De blev også udvidet til at gælde virksomheder, som blev ramt af lokale nedlukninger. For eksempel i Nordjylland.

Godkendelserne ventes inden for kort tid. Det oplyser Erhvervsministeriet i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Der er en konstruktiv dialog med EU-Kommissionen i forhold til de øvrige kompensationsordninger, og det er forventningen, at de ligesom de andre kompensationsordninger vil blive godkendt inden for kort tid, lyder det.

I foråret tog det få uger at få hjælpepakker godkendt. EU har dog justeret sin rammebetingelse for coronastøtte, så det nu tager længere tid.

Det vides ikke, hvor mange virksomheder som vil søge om støtte under de tre hjælpepakker. De kan nemlig ikke søges, før de er godkendt af EU.

Blandt virksomhederne i Dansk Erhvervs fold er der dog tale om hundredvis af store som små virksomheder. Det siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi.

- Hos de større virksomheder - koncerner med for eksempel mange hoteller - er der trecifrede millionbeløb ude at svømme med de her aftaler, siger han.

Han fortæller, at de hidtidige kompensationsordninger indtil nu har sikret færre konkurser i Danmark, end man kunne frygte.

De manglende godkendelser fra EU presser dog virksomhederne på deres likviditet.

- Som tiden går, og pengene er fosset ud af kassen, er det klart, at det kun er et spørgsmål om tid.

- Når der ikke er flere penge i kassen, og man ikke kan låne flere, så kan man enten få tilført ny kapital eller dreje nøglen om. Og det er der ganske mange virksomheder, der ser ind i lige nu, siger Lars Ramme Nielsen.

EU har siden marts godkendt mere end 45 danske hjælpepakke-initiativer. Danmark er et af de lande, der har fået flest godkendt under coronakrisen.