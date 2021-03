Mange små og mellemstore virksomheder har enten holdt lukket eller kørt for nedsat blus under coronakrisen. Det betyder, at mange har svært ved at betale den moms, der skal betales mandag, og derfor blev der etableret en låneordning. Der går imidlertid noget tid, inden lånene kan bevilges. (Arkivfoto)

Virksomheder skal bøde for manglende momsbetaling trods lån

Mandag 1. marts står de små og mellemstore virksomheder (SMV) til at skulle betale den moms fra 2020, som de på grund af coronakrisen har fået udskudt til denne dato.

Mange kan imidlertid ikke betale momsregningen, fordi de har mistet omsætning under perioderne med nedlukning.

I januar præsenterede regeringen derfor en rentefri låneordning for op mod de knap 64 milliarder kroner, som SMV'erne i alt anslået skal betale i udskudt moms.

Der er bare ét problem. Virksomhederne kan først fra 17. marts ansøge om et lån, og dernæst skal ansøgningerne behandles. Der kan samlet set gå en måneds tid, inden virksomhederne får godkendt lånet til at betale momsen med.

- Det er ærgerligt, at man ikke kan søge om lånet med det samme, så man kunne undgå strafrenter og rykkergebyrer, siger skatteordfører Louise Schack Elholm (V).

Fordi lånet først bliver udbetalt senere, får virksomhederne en ekstraregning i form af strafrenter for den manglende momsbetaling, der skulle være faldet mandag.

Skatteministeriet har oplyst til Berlingske, at renten for den manglende betaling af moms fra 1. marts og frem til, at lånet bliver bevilget, bliver 0,7 procent per måned.

Hvis virksomhederne derudover bliver rykket for betalingen, inden de får lånet, skal de desuden betale et gebyr på 65 kroner.

Når momsfristen ikke bare blev udskudt, som det tidligere er sket, skyldes det, at Skattestyrelsens it-systemer ikke længere er gearet til det.

Jakob Brandt, der er administrerende direktør i interesseorganisationen SMVdanmark med cirka 18.000 små og mellemstore virksomheder, er glad for den rentefri låneordning, men ærgerlig over, at virksomheder bliver pålagt at betale strafrenter.

- Det er selvfølgelig ikke rimeligt, at man skal betale hverken renter eller gebyr, når man venter på at optage det her lån, siger han.

Jakob Brandt kalder det "noget molboagtigt", at virksomheder på grund af dårlige it-systemer skal vente med at kunne betale momsen.

- Men når det er sagt, er det heldigvis et mindre beløb, man kommer til at betale (i strafrente, red.).

- Lånet er skattefrit, og hvis man var gået i banken for at låne de samme penge, skulle man betale stiftelsesomkostninger og renter.

- Så det er stadig et meget attraktivt lån for vores medlemmer, og det er vi rigtig glade for, siger han.

Jakob Brandt forventer, at SMV'er ikke vil blive skubbet ud over kanten på grund af strafrenterne.

- Det vil være et irriterende gebyr, men i en størrelsesorden, som man sagtens kan håndtere, siger han.

Louise Schack Elholm ærgrer sig over, at virksomhederne kommer til at betale strafrenter efter et i forvejen hårdt år.

- Mange er løbet tør for penge, der er ikke så meget tilbage på kistebunden.

- Så derfor er det en svær situation at sætte virksomhederne i uanset hvad, siger hun.

Louise Schack Elholm har stillet en række skriftlige spørgsmål til skatteminister Morten Bødskov (S) om momsbetalingerne.

- Der er som sagt kun tale om en kort periode, før virksomheder, der søger om et lån, enten får lånet udbetalt eller får en rentefri henstand, lyder det i folketingssvaret fra skatteministeren.

- Samlet set er det således min opfattelse, at de foreslåede låneordninger er gode ordninger, der sammen med de mange andre hjælpepakker bidrager til at holde hånden under danske virksomheder og arbejdspladser, skriver Morten Bødskov.