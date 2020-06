Afgang af en medarbejder, en ny underleverandør eller ny kemi i produk­tionen øger risikoen for, at en virksomhed ikke overholder loven. Pr-foto

Virksomheder kan komme på kant med loven

- Kritisk viden om produktionen, leveringsnettet og virksomhedens certificeringer bør altid forankres flere steder i virksomheden, så den viden ikke går tabt eller ikke gives ordentligt videre ved et medarbejderskifte. Ellers kan det hurtigt glippe med at vedligeholde de standarder og certificeringer, som er helt essentielle for at drive en forretning, der er i overensstemmelse med lovgivningen, siger Jens Haugaard.