Ved at regne i arbejdsdage i stedet for i kalenderdage kan virksomheder være kommet til at få udbetalt for meget i lønkompensation. (Arkivfoto)

Virksomheder kan have fået udbetalt for meget i lønkompensation

Forskellen på arbejdsdage og kalenderdage kan betyde, at virksomheder har fået for meget i lønkompensation.

Danske virksomheder kan have fået udbetalt for meget i lønkompensation, hvis de har regnet deres medarbejderes arbejdstid på en særlig måde.

Det skriver TV2, som har været i kontakt med Erhvervsstyrelsen, der står for at udbetale lønkompensation til virksomhederne.

Sagen tager udgangspunkt i, at under lønkompensationsordningen har virksomheder selv skullet betale de dage, hvor en medarbejder har været på arbejde.

Men nogle virksomheder kan være kommet til at regne ud fra arbejdsdage, selv om de skulle have regnet ud fra kalenderdage, som Erhvervsstyrelsen gør det.

TV2 har talt med revisions- og konsulenthuset EY, som anslår, at forskellen kan have betydet, at virksomheder samlet har fået udbetalt et sted mellem 5 og 20 procent for meget i lønkompensation.

Ifølge EY svarer det til, at der er blevet udbetalt mellem 560 millioner og 2,24 milliarder kroner for meget til danske virksomheder.

Til TV2 fortæller Erhvervsstyrelsen, at man i starten af juni opdaterede sin vejledning til at ansøge om lønkompensation.

Siden opdateringen har styrelsen gjort virksomheder opmærksom på, at man skal tage højde for forskellen på kalenderdage og arbejdsdage. Det gør man konkret ved at omregne antallet af arbejdsdage til kalenderdage.

Ritzau har talt med Erhvervsstyrelsen, som ikke kan sige, hvor meget der kan være blevet udbetalt for meget i lønkompensation.

Styrelsen bekræfter dog, at der er virksomheder, som kan have fået for meget i kompensation.

Senere i år vil Erhvervsstyrelsen begynde at bede virksomheder, der har fået udbetalt for meget i lønkompensation, om at betale pengene tilbage.

Hvis en virksomhed har fået udbetalt for meget, vil det som udgangspunkt ikke blive betragtet som et forsøg på svindel.

Indtil videre er der godkendt 48.856 ansøgninger om lønkompensation, og der er samlet udbetalt 11,2 milliarder kroner i kompensation.