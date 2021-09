Virksomheder har skrabet skålen for hænder

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af ledige stillinger er på det højeste niveau i årevis.

Dansk økonomi buldrer afsted i en uventet fart efter genåbningen af landet. Det går faktisk så hurtigt, at private virksomheder skriger på arbejdskraft.

Der var ved udgangen af andet kvartal i år 53.500 ledige stillinger i de private virksomheder. Det er en stigning på 14.000 sammenlignet med kvartalet før.

Og antallet af beskæftigede på det danske arbejdsmarked har de seneste måneder nået et rekordhøjt niveau

- Mange virksomheder må sige nej til nye ordrer og afvise kunder. Det viser om noget, at vi lidt er blevet taget på sengen, siger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Det vidner om, at både den offentlige og private sektor har været rundt med dejskraberen i alle kanter af arbejdsmarkedet for at finde kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsstyrken er stort set udnyttet til det yderste.

Han peger på, at en løsning kan være at give lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Eller nedbringe den offentlige beskæftigelse, der er steget under coronakrisen.

To instrumenter som Michael Svarer, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere overvismand, også nævner.

Men det er svært politisk at løfte arbejdsudbuddet markant på kort sigt, pointerer han.

- Beløbsgrænsen er et sted, man kan gøre noget. Man kan få en relativt hurtig effekt, men det er ikke sådan, at man kan få 50.000 nye personer ind.

Beløbsgrænsen er den løn, udlændinge fra lande uden for EU skal tjene for at få opholdstilladelse i Danmark. Den er lige nu på 445.000 kroner.

- De kan også prøve at tage noget efterspørgsel ud af økonomien. Private virksomheder efterspørger arbejdskraft, og noget af det kan de få fra den offentlige sektor, siger Svarer.

- Det, man tit ser, når krisen rammer, er, at dem, der mister jobbet i det private, tit søger ind i det offentlige, og når det så går bedre igen, søger de tilbage. Det kan regeringen påvirke ved at have en stram finanslov.

Et andet eksempel er at stoppe boligjobordningen, nævner Svarer.

Hos regeringen er man opmærksom på virksomhedernes råb efter arbejdskraft.

- Vi har behov for at handle så hurtigt, vi overhovedet kan, siger Christian Rabjerg Madsen, finansordfører for Socialdemokratiet.

- Vi har sat gang i trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter, hvor vi ønsker at få undersøgt, hvilke initiativer vi kan sætte i gang nu og her for at skabe arbejdskraft. Derfor er vores arbejde i to spor.

Det andet spor er regeringens reformudspil, "Danmark kan mere I", der blev præsenteret tirsdag. Her skal arbejdsudbuddet øges med 10.400 personer i 2025.

Men en sænkelse af beløbsgrænsen står ikke for døren.

- Det er velkendt, at Socialdemokratiet er modstander af at sænke beløbsgrænsen. Vi frygter, at det danske faglærte arbejdsmarked vil komme i en urimelig lønkonkurrence med nogle lande, der har en væsentlig lavere løn, end vi har i Danmark, siger Christian Rabjerg Madsen.

Tilbage står virksomhederne og råber videre.

- Vi risikerer, at det opsving vi befinder os i nu, får en meget brat afslutning, siger Tore Stramer.