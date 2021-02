Virksomheder har fået rentefrie lån for 7,4 milliarder

I løbet af coronakrisen har en række økonomiske hjælpepakker skullet hjælpe til med at holde hånden under danske virksomheder.

Hjælpen har bestået af rentefrie lån, som virksomheder har kunnet ansøge om.

Indtil videre har 27.000 virksomheder fået godkendt lån for cirka 7,4 milliarder kroner som en del af hjælpepakkerne.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Regeringen er meget opmærksom på, at virksomhederne står i en svær situation på grund af coronakrisen, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

- I det lys er det glædeligt, at vi med momslåneordningen har kunnet hjælpe de virksomheder, der har et behov for hjælp.

- Det er en prioritet for den her regering, at vi kommer så godt igennem krisen som muligt, siger skatteministeren.

Den låneordning, som virksomhederne har kunnet benytte sig af, bliver kaldt for momslåneordningen.

Det skyldes, at virksomheder i visse perioder har kunnet ansøge om et rentefrit lån, der svarer til den moms, de indberettede i marts 2020, eller den lønsumsafgift de indberettede i april 2020.

De rentefrie lån skal senest tilbagebetales 1. november 2021.

Blandt de næsten 27.000 virksomheder, der har benyttet sig af muligheden for at optage et rentefrit lån via låneordningen, er især hoteller og restauranter.

Mange hoteller og restauranter har været hårdt ramt af coronakrisen, fordi de har mistet en del kunder og dermed indtjening.