Virksomheder anerkender at truslen fra hackere er alvorlig, men kun få små og mellemstore virksomheder sætter penge af til it-sikkerhed.

- Cyberangreb er en bombe under enhver virksomhed. Alle kan blive ramt. Derfor er det en rigtig ærgerlig beslutning at træffe, at cybersikkerhed ikke vedrører direktionsbordet, siger forsvarsminister Trine Bramsen til Radio4 Morgen.

En ny rapport fra Syddansk Universitet og IT-Universitetet viser, at bare 26 procent af de adspurgte små og mellemstore virksomheder har et dedikeret budget til it-sikkerhed. Knap halvdelen af de ansvarlige for it-sikkerhed eller databeskyttelse svarer, at sikkerhedsprocedurerne ikke overholdes i alle situationer. En af hovedudfordringerne er, at lederne har for lidt indsigt i cybersikkerhed, konkluderer rapporten.

Det kan organisationen for små og mellemstore virksomheder SMV Danmark genkende.

- Chefen synes oftest, at det er mest spændende at bruge tid og penge på at udvikle kerneproduktet. Derfor bliver det den medarbejder i firmaet, som har mest forstand på it, som bliver ansvarlig for at sikre virksomheden mod cyberangreb. Og det er slet ikke nok, siger Rasmus Keinicke, konsulent hos SMV Danmark og rådgiver i cybersikkerhed, til Radio4 Morgen.

