Virksomheder & Verdensmål

Bæredygtighed og FNs Verdensmål er på dagsordenen også her i ERHVERV Nordsjælland. I denne serie sætter vi fokus på, hvordan private virksomheder arbejder med Verdensmålene og med bæredygtighed, der er to sider af samme sag.

I Danmark peges der på den problemstilling, at kvindelige iværksættere har sværere ved at rejse investeringer end virksomheder med begge køn eller udelukkende mænd i ledelsen. Læs interview med iværksætteren Liva Echwal og Stine Colding Alstrup, der har taget initiativ til at at skabe fælles målsætninger, der kan fremme diversitet i investeringer og mød iværksætter Olivia Linder Tabel, der er rykket fra Charlottenlund til New York i jagten på investorer til hendes ide, skønhedsplatformen og det nye sociale medie, Fleeki.