Virksomheder & Verdensmål

Bæredygtighed og FNs Verdensmål er på dagsordenen også her i ERHVERV Nordsjælland. I en ny serie sætter vi fokus på, hvordan private virksomheder arbejder med Verdensmålene og med bæredygtighed, der er to sider af samme sag.

Vi åbner serien i dette nummer med et interview med professor emeritus Steen Hildebrandt, der har skrevet flere bøger og artikler og også holder foredrag om emnet. Steen Hildebrandt var fra 2017-2020 formand for 2030-panelet, der er nedsat af Folketinget med det formål at fremme FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling nationalt og internationalt.