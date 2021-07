Se billedserie Direktør Bent Eriksen fra Shark Compactor A/S demonstrerer her containeren, der kan komprimere flamingo for Frank Schou Jensen.

Send til din ven. X Artiklen: Virksomhed og kommune samarbejder om at vise vejen til genbrug af flamingo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomhed og kommune samarbejder om at vise vejen til genbrug af flamingo

Erhverv - 06. juli 2021 kl. 07:08 Kontakt redaktionen

Den er rød, og den larmer, når den arbejder, men til gengæld er den knusende effektiv. Navnet er Shark Mk9 EPS Press. Der er tale om en helt nyudviklet mobil container, der kan komprimere flamingo, som genbrugsstationerne modtager stigende mængder af og som i dag bliver brændt af.

Containeren er produceret af Hørve-virksomheden Shark Compactors A/S, som har domicil i Hørve. Siden 2019 har Shark Compactors udviklet på den nye pressecontainer og i det forløb, har de modtaget flamingo fra Genbrugsstationerne. Samtidig har virksomheden har været i løbende dialog med ledere og medarbejdere for at optimere løsningen.

Containeren bliver nu testet på genbrugsstationen for at skabe erfaringer fra de omgivelser, containeren er skabt til at være i. Her vil genbrugsstationerne blandt andet få erfaring med betjening af maskinen og mængden af vejledning, der skal til for at borgere og virksomheder kan sortere på en måde, så der kommer et værdifuldt produkt ud af det.

Odsherred Kommune driver sine egne genbrugsstationer, men har et tæt samarbejde med det noget større fælleskommunale affaldsselskab Argo. Dette projekt forsøger at udnytte de fordele, der er ved at Odsherred er en mindre, spiller og at Odsherred dermed kan rykke hurtigt med afgrænsede udviklingsforløb. Argo følger således projektet tæt og forventer senere at hjælpe med bl.a. vidensdeling på nationalt plan.

- Containeren vil medvirke til at få genbrugt den stigende mængde flamingo, vi modtager fra borgere og erhverv. Hvis det lykkes, er det ikke blot en stort skridt lokalt i Odsherred, men også hos Argos' andre ejerkommuner, ja nationalt, og vi er stolte over at være udviklingssted og frontløbere på denne del af den grønne udvikling, siger Jørgen Eriksen, afdelingsleder for Affald og Miljø i Odsherred Kommune.

Den første prototype blev leveret og taget i brug på Genbrugspladsen på Storøvej 2 i Fårevejle onsdag den 14. april 2021.

Den eneste i verden Containeren rummer tre-fire kubikmeter flamingo ad gangen og kan på bare 15 sekunder kværne det ned til en fast masse.

- Vi modtager mellem 20 og 25 tons flamingoaffald på genbrugsstationerne i Odsherred om året, og mængden er stigende. Vi har hidtil kun sorteret en smule og sendt resten til forbrænding. Nu får vi muligheden for at sende det komprimerede produkt til genbrug, idet vi vil sortere flamingoen i den rene hvide type og i den farvede type. Vi bidrager dermed til en bæredygtig og miljøvenlig håndtering af affaldet, siger Bo Enghoff Jensen, der er stedfortræder på Genbrugsstationerne.

Direktør Bent Eriksen, Shark Compactors, tog selv kontakt til kommunens Genbrugsstationer for at få afprøvet den nyudviklede komprimeringscontainer.

- Vi har haft en fin dialog om at få udviklet containeren, så den bliver mest effektiv og bedst mulig at håndtere for medarbejderne på pladsen. Det er da mit håb, at vi kan få gang i eksport af denne container,

som er den eneste mobile flamingopressecontainer i verden, siger Bent Eriksen.

Offentligt privat samarbejde Den første del af udviklingen af containeren er sket i et samarbejde mellem Teknologisk Institut (DTI), Amager Ressource Center (ARC) og Aage Westergaard Larsen A/S, Mariager, der er Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plastik i høj kvalitet.

- Samarbejdet med Shark Compactor A/S er et godt eksempel på offentlig-privat samarbejde på erhvervsområdet. Vi er rigtig glade for, at vi kan medvirke til udvikling og vækst for en lokal virksomhed gennem et produkt, vi kan anvende på vores genbrugspladser, siger leder af Genbrugsstationerne i Odsherred Kommune, Brian Winther Simonsen.

Han tilføjer, at kommunens øvrige tre genbrugsstationer på Odden, i Nykøbing og i Hønsinge ikke længere har behov for at få transporteret flamingoen til Holbæk eller Roskilde, hvilket - med den mindre lastbilskørsel - også vil bidrage med sin lille del i forhold til Odsherred Kommunens plan om at reducere C02-udledningen.