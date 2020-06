Vindmølleeventyr giver boost til lille havneby

Det største erhverv i den lille by Klintholm Havn på Østmøn har traditionelt været fiskeriet. Men ligesom andre steder ved Østersøen har erhvervsfiskeriet mistet sin store betydning, og i stedet har trollingfiskeriet og turismen taget over.

Det svenske energiselskab Vattenfall er i øjeblikket ved at opføre en bygning som hjemsted for selskabets servicering af Kriegers Flak på havnens østlige del. Men ved siden af er det tyske selskab Energie Baden Wurttemberg (EnBW) ved at opføre en lignende bygning til servicering af den vindmøllepark, der står i tysk farvand lige ved siden af Kriegers Flak.

EnBW oplyser, at vindmølleparken med navnet EnBW Baltic 2 vil blive serviceret fra Klintholm Havn fra august 2020. Fra 2015 har tyskerne sejlet deres folk ud fra Rostock til et hotelskib, der ligger ved vindmøllerne.

- I sidste ende faldt valget af servicehavn på Klintholm Havn, hvor et af parametrene var kort transporttid fra havnen ud til havmølleparken, udtalte Vattenfalls projektdirektør for Kriegers Flak Niels Bjært, da Klintholm Havn blev valgt i 2017.

- Der bygges et mandskabshotel til ca. 30 medarbejdere på pladsen for det gamle Ålekrohotel. Men det betyder meget mere end det, for de skal jo alle have forplejning. Så antallet af arbejdspladser er en del større, end det ser ud til, mener Michael Larsen (R), formand for det lokale udvalg for plan og teknik.