Vild udvikling sætter ny rekord i boligpriser

Det kan blive en dyr affære for dem, der lige nu vil købe sig et nyt hjem.

Det er ikke set før, siden instituttet begyndte at bruge sin nuværende måde at gøre tallene op på i 2006.

For ejerlejligheder er prisstigningen 12,5 procent sammenlignet med maj sidste år. Og det er tredje måned i træk, at priserne stiger tocifret for ejerlejligheder sammenlignet med det tidligere år. Sidst det skete, var i 2015.

Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank, kalder udviklingen under coronakrisen for "helt vild".

- Og det bliver ikke mindre vildt af, at vi har set, at arbejdsløsheden stadig er højere, end den var, før pandemien brød ud. På den måde er det sket på et tidspunkt, hvor økonomien både har haft op- og nedture, men flest nedture.

- Det er virkelig bemærkelsesværdigt, siger han.

Han spår dog også, at der snart vil blive lagt en dæmper på prisstigningerne trods den nye opgørelse fra Danmarks Statistik.

Blandt andet fortæller Søren V. Kristensen, at udbuddet stiger en smule, hvilket kan blive en medvirkende faktor til et mere roligt marked på prisfronten.

Procentvist er stigningerne størst i hovedstadsområdet og resten af Sjælland, mens de er lavere i Nordjylland og Midtjylland.

Søren V. Kristensen tror dog ikke, at forskellene vil vokse sig meget større. Der har også været ret pæne prisstigninger uden for de store byer i løbet af krisen, siger han.

- Det er en god ting, for der har man haft det største efterslæb. Men det kan også gå lidt i sig selv igen, siger han.

Spørgsmålet er, om prisstigningerne kalder på politisk handling.

Hidtil har erhvervsminister Simon Kollerup (S) afvist at gribe ind på boligmarkedet. Og han har mødt opbakning til den beslutning fra de økonomiske vismænd - for nuværende.

Det Systemiske Risikoråd, der har til opgave at overvåge den finansielle sektor i Danmark, har ellers indstillet til regeringen at stramme mulighederne for afdragsfrie lån.

- Regeringen har en forventning om - på lige fod med de økonomiske vismænd - at priserne dæmpes igen på grund af genåbningen af samfundet og forventningen om stigende renter, skrev Simon Kollerup i en skriftlig kommentar den 22. juni.

- Derfor har vi ikke planer om et indgreb på boligmarkedet.

- Vi skal også huske på, at der de senere år er strammet op. Det gælder både med henhold til udbetalingskrav og adgangen til de mest risikable lån.

Den seneste tids faldende handelsaktivitet og større udbud af boliger kan bidrage til at dæmpe prisstigningerne, mener også Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Renteniveauet er højere i dag end for et halvt år siden, og det vil også trække luft ud af et presset boligmarked.

- Vi forventer, at det stilner yderligere af over den kommende tid. Lidt lavere handelsaktivitet og prisstigninger i et lavere tempo vil præge markedet, som altså vil falde mere til ro, siger han i en skriftlig kommentar.