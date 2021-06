Vil spare mange ton papir

TAILLOG øger effektiviteten, reducerer fejl og frigør ressourer i forbindelse med driften af flyet både i luften og på jorden. Hertil kommer en stor miljøgevinst. Det skønnes, at et fly på årsbasis forbruger, hvad der svarer til to paller med A4 papir. Ved at bruge TAILLOG kan det reduceres til nul og dermed give et godt bidrag til den grønne omstilling.

- Derudover flyver jeg selv og kender derfor mange piloter, så interessen for at udvikle et smart og miljøvenligt produkt til flyvning ligger lige for. Nu har vi udviklet et konkurrencedygtigt produkt, der betyder, at oplysningerne kommer med i cockpittet på en iPad i stedet for at fylde 20-50 sider papir. Det er nemmere for piloten, og samtidig er det gavnligt for miljøet, forklarer Morten Gershøj.