Vil skære 220 stillinger

Den danske vindmøllemager Vestas vil skære 220 stillinger i særligt Danmark og Storbritannien.

Det sker som følge af sammenlægningen med MHI Vestas, som Vestas sidste år overtog fuldt ud. Det oplyser Vestas i en pressemeddelelse.

Ifølge Vestas er man efter sammenlægningen blevet for mange på tværs af den samlede organisation. Og derfor skal der siges farvel til medarbejdere.

Efter nedskaleringen vil Vestas have mere end 29.000 medarbejdere globalt, og cirka 6000 af dem vil være ansat i Vestas på tværs af forskellige aktiviteter.

Den administrerende direktør i Vestas, Henrik Andersen, forklarer, at man siden aftalen om at overtage MHI Vestas har planlagt, hvordan organisationen skal se ud for bedst muligt at kunne vokse inden for vind både til lands og til vands.

- Vi har nu startet implementeringen af vores integrationsplaner, hvilket desværre inkluderer, at vi må sige farvel til cirka 220 hårdtarbejdende kolleger, siger Henrik Andersen.

Ifølge pressemeddelelsen vil Vestas nu indlede samtaler med repræsentanter for medarbejderne.

Der er forventning om, at de fleste af de medarbejdere, der skal siges farvel til, har fået besked ved udgangen af januar.

Nyheden om den fulde overtagelse af MHI Vestas kom i slutningen af oktober, og siden faldt den endelige overtagelsesaftale på plads i midten af december.

Forud for overtagelsen delte Vestas sammen med japanske Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ejerskabet af MHI Vestas.

MHI Vestas blev stiftet i 2014 af de to selskaber med det fælles sigte at opstille vindmøller på havet, men nu er Vestas altså gået solo.

MHI Vestas havde i det forgangne år en forventet omsætning på den gode side af ti milliarder kroner.

Vestas-koncernen havde til sammenligning en samlet omsætning på omkring 90 milliarder kroner i 2019, der er det senest offentliggjorte årsresultat.