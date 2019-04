Malermester Mette Rostén gider ikke have mødrene med på sidelinien, når hun tager drenge i praktik. Foto: Kim Rasmussen

Vil ikke have mor med på job

11. april 2019 Af Petter Becker-Jostes

- Hvor meget jeg end har lyst til at sige nej, så har jeg ansat en medarbejder, selvom min mavefornemmelse sagde, jeg skulle lade være. Kemien mellem ham og mig var der ikke, men vi havde travlt, og jeg tænkte, han var en dygtig maler. Det holdt under et halvt år. Han var dygtig, men ville tage styringen over de andre medarbejdere, så de lavede noget andet end det, vi havde aftalt. Så jeg følger mavefornemmelsen, for den taler sit eget sprog.

Mange malere vil - i stil med andre håndværkere - hellere bare møde klokken syv og vise, hvad de kan, end at gå til jobsamtale, er malermester Mette Rosténs erfaring. Derfor er det alligevel vigtigt at komme ind på, hvad man forventer af hinanden. Det er for eksempelvis et krav, at man ikke er solospiller, men kan indgå i et team. Og så går hun dem, hun har til samtale, på klingen i forhold til, om de er vant til at gå i private hjem. Det er så vigtigt for Mette Rostén at bruge almindelig sund fornuft og efterlade folks hjem ordentligt - at man tager skoene af, siger godmorgen og lukker vinduer og låser døren, når man går.

Når mor ringer for at høre, om hendes lille Mikkel kan komme i praktik, siger Mette Rostén, at han selv må ringe, hvis han er interesseret - ellers er der ingen praktik. For mor skal ikke være med på sidelinjen.

- Det er mor, man ikke kan lave om på. Når man får de unge for sig selv, vil de gerne lære noget. De ved ikke, hvad en stige er, men det er lige meget, bare de tager det med oprejst pande, siger Mette Rostén, som også påpeger, at det altid er mor, der ringer for sønnen - aldrig far, der ringer for datteren.

