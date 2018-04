Vil åbne 20 nye McDonald's i Danmark

- Vi får positiv feedback fra vores gæster, og det er en stor fornøjelse at stå i spidsen for åbningen af 20 helt nye restauranter.

- Vi oplever en generel vækst i Danmark, og vi er stolte af at kunne levere vores bidrag ved at skabe 1000 nye job både i de store byer og i provinsen, skriver Joachim Knudsen, administrerende direktør i McDonald's Danmark i pressemeddelelsen.

Udvidelsen kommer omkring et år efter, at den britiske rigmand og venturekapitalist Guy Hands købte rettighederne til at drive McDonald's i Norden.

Han ejer via en række holdingselskaber rettighederne via hans selskab Food Folk. Guy Hands har så igen andre franchisetagere under sig.

McDonald's oplyser, at de nye restauranter vil komme blandt andet via nye franchisetagere.

Guy Hands købte sidste år rettighederne til McDonald's i Norden, hvor der er over 400 McDonald's restauranter.

- Jeg og min familie ser frem til at arbejde med McDonald's-teamene i hele regionen.

- Vi planlægger at udnytte vores branchekendskab og finansielle ekspertise, tage en stringent tilgang til indsigt og analyse og anvende en hands-on tilgang til driften for at øge styrken af brandet med kunder og skabe vækstmuligheder for franchisetagere, medarbejdere og personale, sagde Guy Hands på det tidspunkt ifølge Berlingske Business.

McDonald's er en af verdens største restaurantkæder og fokuserer på sine kendte burgere.

De seneste år har McDonald's skiftet strategi, så moderselskabet i USA ejer færre restauranter og har flere franchisetagere.

Mens det mindsker omsætningen, så øger det marginerne - den del af omsætningen, der bliver til penge i lommen.