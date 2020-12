- Skal vi have ansatte i fødevarebranchen, i byggeriet eller servicesektoren i gang med at efteruddanne sig, så er vi nødt til at gøre det på deres præmisser, udtaler analysechef i Tænketanken Cevea, Asbjørn Sonne Nørgaard i en artikel på cevea.dk.

Video er metoden hvis flere skal efteruddannes

Hvis man ikke har haft den største succes i skolen, så er et efteruddannelseskursus, som bygger på at skulle læse om et emne og lytte til oplæg fra en lærer ikke altid så attraktivt, men hvis kurset består af videoindhold, praktiske øvelser og debat på holdet, så er der potentiale for at flere melder sig til. Det viser en analyse fra Tænketanken Cevea.