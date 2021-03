Bautahøj Kursuscenter er i finalen om at blive kåret som »Årets Konferencecenter 2021«. Foto: Allan Nørregaard

Vi vil på kursus tæt på natur med havudsigt

Erhverv - 11. marts 2021 kl. 06:14 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

De har vundet den før, i 2019 - den eftertragtede pris som »Årets konferencecenter«, men derfor ventes der alligevel med stolthed og spænding på afgørelsen af dette års finale.

- Man måler besøgskvaliteten på 16 forskellige parametre fra lokalerne til maden, og hvordan gæsterne bliver mødt, og det er især der, hvor mennesker sætter deres aftryk, at vi scorer rigtig højt, fortæller direktør Jakob B. M. Andersen om at være md i topfeltet over danske kursus- og konferencecentre set fra kundernes side.

Det er sammenslutningen Danske Konferencecentre, der står bag prisen. Sammenslutningen har knap 100 unikke partnere, som er blandt Danmarks bedste hoteller og konferencecentre og ikke er en del af de store hotelkæder. Bautahøj Kursuscenter er indstillet til finalen i et felt, der også tæller Marienlyst Strandhotel i Helsingør, Hindsgavl Slot i Middelfart, Hotel Koldingfjord i Kolding og Severin i Middelfart. Fælles for de fem finalister er, at de ligger omgivet af smuk natur med udsigt til vandet.

For Jakob B. M. Andersen er finalepladsen og måske en vindertitel noget, der giver vigtig branding og taletid i branchen, hvor mødebookere er på udkig efter et sted at samle folk.

- Det gode ved den pris er, at den måler gæsternes oplevelser af kvalitet og service. Vi har ikke selv en finger med i spillet i forhold til, hvem der bliver valgt ud eller vinder. Vi har bare gjort det, som vi er bedst til, siger direktøren.

Fra analyser ved han, at de hos Bautahøj møder deres gæst 26 gange på et døgn og derfor vægter evnen til at indgå relationer med andre mennesker lige så højt som faglighed, når han ansætter sine folk.

- Vores værdier er respekt og transparens, siger Jakob B. M. Andersen og forklarer, at han gerne viser rundt i både køkken og lager, fordi han ved, at der er rent og pænt, og alting står snorlige.

- Det giver ro og tryghed, og så ved de, at vi har styr på tingene her, siger han.

- Der skal være ro til det, som gæsterne er her for, nemlig at lære noget.

Årets Konferencecenter 2021 bliver kåret på Danske Konferencecentres generalforsamling i april.