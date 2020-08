Succes for Royal Stage er ikke at tabe penge, at tjene penge og at være med til at lave noget, hvor de aktører, der stiller op, også får noget ud af det og er villige til at dele risikoen, fortæller direktør Carsten Larsen foran et efterår, hvor teamet bag Hillerøds nye multiarena har brainstormet sig frem til nye måder at skabe oplevelser på.

Send til din ven. X Artiklen: Vi må hjælpe hinanden og deles om risikoen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi må hjælpe hinanden og deles om risikoen

Erhverv - 26. august 2020 kl. 11:20 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør man, når man står med en nybygget multiarena, og alt lukker ned på grund af corona? Direktør for Royal Stage, Carsten Larsen, samlede sine medarbejdere fra event-, salgs- og ledergruppen og med hjælp af en facilitator udefra, så fik de alle lagt »Det har vi prøvet« eller »Det kan ikke lade sig gøre« bag sig og udviklet nye ideer.

- Vi skulle definere, hvad succes er for os, fortæller Carsten Larsen.

Svaret blev tre pejlemærker. Succes er ikke at tabe penge, at tjene penge og at være med til at lave noget, hvor de aktører, der stiller op, også får noget ud af det og er villige til at dele risikoen.

Så der er nok at lave i konto rerne inde bag murene i den store, nye boks på Milnersvej.

- Da vi åbnede var vores håb, at vi fik de store årsmøder og konferencer. Vi kan nu bespise og have 2000 siddende, men der er god plads i efterårets kalender, siger Carsten Larsen med et skævt smil.

Nervøse for hygiejnen - Vi får forespørgsler, og datoerne bliver også reserverede, men arrangørerne er meget nervøse i forhold til hvordan vi håndterer retningslinjerne, men heldigvis er vi jo nu så meget større, at vi kan flytte rundt på tingene og altid finde et lokale, der passer i størrelsen til dem, der kommer, siger Carsten Larsen og fortæller videre om, at Royal Stage selvfølgelig lever op til sundhedsmyndighedernes krav til rengøring, antallet af toiletter, hvordan der kan sprittes af før, under og efter et møde og hvordan man får mange mennesker til at sprede sig i stedet for at stimle sammen både på stolene i et mødelokale og i køen til baren.

- Vi har et stort ansvar i forhold til at formidle, at vi lever op til de krav, så vi signalerer, at det er trygt at komme her, siger Carsten Larsen.

- Vi kan også lave digitale konferencer, så der kan sidde 100 i et lokale, hvor der streames fra. Man kan for eksempel bruge sine egne mobiltelefoner som mikrofon og højtaler. Vi har al den nyeste teknik til at håndtere de digitale mødeformer, som vi har lærte at kende under corona, men vi vil gerne have folk herned, siger han og forklarer, at der efterhånden er opstået et behov for at mødes.

Vi vil inspireres - Vi har gået rundt inde i en osteklokke længe. Vi har brug for at komme ud, opleve noget og blive inspireret, siger Carsten Larsen.

Blandt de nye tiltag er en foredragsrække, der begynder i september og »plug-and-play«-koncerter, hvor Royal Stage sørger for teknikken og en stor del af markedsføringen. Musikerne skal bare komme med deres instrumenter og stille op på scenen. De spiller »på døren«, som det hedder. Det vil sige, at indtægterne deles efterfølgende.

Noget for partnerne Royal Stage har også et partnernetværk med over 100 virksomheder, der også skal gøres noget for, og noget af det, der venter er en intimkoncert med Christoffer.

- Vi vil gerne vise, at vi er her og give partnerne nogle gode oplevelser, siger Carsten Larsen.

Udfordringerne kan godt give anledning til mange tanker, når direktøren tænker på morgendagens opgaver, men han møder hver dag ind med troen på at han og teamet er godt på vej.

- Man har en oplevelse af, at vi er blevet mere bevidste om, hvad vi har og hvad vi skal passe på. At vi har en god arbejdsplads, som vi må stå sammen om. Vi har et fælles problem, og det skal vi have løst, så jeg møder engagerede og glade medarbejdere, der tror på, at vi også skal bestå, når vi er ude på den anden side.

- Det er det, vi alle kæmper for - at vi skal komme derover, siger han.