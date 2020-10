Se billedserie Alle virksomheder kan have gavn af at gå deres processer igennem for digitaliseringsgevinster, siger Eva Sachse og Leif Carlsen. Hos Social Selling Company gennemgik de to indehaver platforme og muligheder og i løbet af 14 dage så var de klar til at tilbyde deres onlineprodukter. Foto: Allan Nørregaard

Vi har altid spist vores egen medicin

Hos Social Selling Company ryddede coronanedlukningen kalenderen, men så gik de to indehavere i gang med at digitalisere.

Erhverv - 20. oktober 2020 kl. 15:13 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Når man lever af at holde foredrag, kurser og workshops for sælgere eller andre, der gerne vil lære at bruge social selling-metoden, så var coronakrisens første tid noget af et benspænd, men Eva Sachse og Leif Carlsen fra Social Selling Company i Brønsholm, Kokkedal brugte nedlukningen af Danmark til at gennemgå deres egen forretning og komme ud til deres målgruppe ved at digitalisere deres processer og produkter.

- Vi kan se, at det er lykkedes med de indsatser, vi har lavet. Vi får et dyk i omsætningen, men vi holder hovedet oven vande, fortæller Leif Carlsen.

Nu er det muligt at få personlig sparring via video, der er onlinekurser og webinarer men også tilmeldingsprocessen og betalingen er blevet effektiviseret, som en del af den digitalisering konsulentvirksomheden har gennemgået. Fire af webinarerne tilbydes gratis, blandt andet et med 9 tip til at tiltrække drømmejobbet på LinkedIn.

Gratis webinarer - Digitaliseringsprocessen betød, at vi nu har teknikken på plads, så hvorfor ikke lavet nogle gratis webinarer. Det er proaktivt, skaber synlighed, og du kan udstille din ekspertise, siger Leif Carlsen og tilføjer, at de gratis webinarer også er en måde at give noget tilbage til samfundet på, som tak for hjælpepakken fra staten.

- Styrken ved at være en lille virksomhed er, at vi bare kan gøre det, uden at beslutningen skal igennem alle mulige led først, siger Leif Carlsen. Foto: Allan Nørregaard

Han mener, at alle virksomheder kan have gavn af at gå deres processer igennem for digitaliseringsgevinster. Hos Social Selling Company gennemgik de to indehavere platforme og muligheder og i løbet af 14 dage så var de klar til at tilbyde deres onlineprodukter.

- Styrken ved at være en lille virksomhed er, at vi bare kan gøre det, uden at beslutningen skal igennem alle mulige led først. Vi fik produkterne prissat og lagt på inden for få dage ved at bruge systemer, der enten er gratis eller koster meget lidt. Det er nemt og noget alle kan gøre, siger Leif Carlsen.

Processerne blev effektiviseret En af fordelene ved processen har blandt andet været mindre tid på koordinering med kunderne. De booker selv, hvilke kurser eller produkter, som de gerne vil have, vælger en dato i onlinekalenderen og betaler også online på forhånd.

- Vi er først i kontakt med vores kunder i det øjeblik, vi sidder overfor dem, siger Eva Sachse og fortsætter:

- Vi er først i kontakt med vores kunder i det øjeblik vi sidder overfor dem, siger Eva Sachse. Foto: Allan Nørregaard

- Coronanedlukningen blev en lejlighed til at få effektiviseret vores processer. Du skal selvfølgelig have et website, Google skal kunne finde det og din synlighed skal være i radarhøjde direkte på LinkedIn.

- Vi har altid spist vores egen medicin ved at lave guider og blogindlæg, og nu er vores foredrag også blevet til webinarer. De gratis webinarer er generel inspiration, men vi tilbyder også webinarer, som man skal betale for. Der skræddersyer vi indholdet til virksomheden, siger Leif Carlsen.

