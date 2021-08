Se billedserie Lederkonsulenterne Hasse Traberg-Andersen og Cæcilia Nilsson fandt sammen om at udvikle nye produkter med naturen som ramme. Deres mødepauser og kurser handler blandt andet om at skabe bedre trivsel. De er begge selvstændige med hvert deres konsulentfirma og har uafhængigt af hinanden taget den 2-årige friluftsvejlederuddannelse, som har inspireret til de nye produkter. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Vi har alle et ansvar for trivslen på jobbet

Erhverv - 26. august 2021 kl. 12:58 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Når vi flytter os fra de kendte rammer som mødelokalet hjemme på virksomheden eller kursuslokalet på et konferencecenter og går ud i naturen sammen, så efterlader vi de faste roller og åbner muligheder for refleksion, der kan forbedre trivslen i en gruppe. Og når vi trives som ledere og medarbejdere, så skaber vi bedre løsninger for virksomheden.

Sådan forklarer indehaverne af konsulentvirksomhederne Funda-Mental, Hasse Traberg-Andersen og LederLØFT, Cæcilia Nilsson udgangspunktet for det samarbejde de to har skabt omkring at tilbyde mødepauser og kurser med naturen som ramme.

FAKTA Forskellige forløb skabt af friluftsvejlederne Hasse Traberg-Andersen fra virksomheden Funda-Mental i Nødebo og Cæcilia Nilsson fra virksomheden LederLØFT i Karlebo.

Forløbene tilrettes individuelt og kan vare fra 30 minutter til et par timer, halve, hele eller flere kursusdage.

Mødepauser med opgaver og inspiration, der introducerer til de forskellige niveauer i »Level of Thinking«

Teambuilding med opgaver og udfordringer.

Vandreture med samtaler eller stilhed bl.a. i Søren Kierkegaards fodspor eller kulturvandring fra Esrum Kloster til Tegners Museum og Munkeruphus.

Ugentlig ledervandring hver onsdag morgen kl. 8-9.30 fra Skovskolen i Nødebo med samtaler, der tager udgangspunkt i et emne som for eksempel »Argumenter for og imod 4-dages-uge«, »Den fintfølende leder - hvad vil det sige«, »Den bæredygtige leder« eller et af FNs 17 verdensmål (tilmelding nødvendig).

De forskellige tilbud beskrives bl.a. nærmere hos Visit Nordsjælland - Det bliver diskuteret, om det er lederen eller medarbejderne, der har ansvaret for trivslen på en arbejdsplads. Vi arbejder med en trivselsværdikæde, for når en leder trives og forstår at reflektere over, hvad trivsel er, så kan han eller hun bedre skabe trivsel blandt medarbejderne, der så er med til at skabe tilfredse kunder, siger Hasse Traberg-Andersen.

Naturen er en ressource Hasse Traberg-Andersen er uddannet arkitekt og arbejder nu som selvstændig konsulent med adfærdsdesign, innovation og forandringsledelse. Han har også taget friluftsvejlederuddannelsen og har specialiseret sig i hvordan vi kan bruge naturen som en ressource til at skabe trivsel, velvære og mental sundheds på arbejdspladsen.

- Trivsel er en kompleks størrelse, hvor blot en »mindre sten i skoen« en nok til at ødelægge det hele. I den sammenhæng er vi alle en form for arkitekter, hvor vi hver især og alle sammen må tage ansvar for at skabe rum og rammer for vores trivsel på arbejdspladsen. Men det kræver viden og bevidsthed om, hvordan man gør, for der skal ikke så meget til for at påvirke trivslen såvel i positiv som negativ retning, siger Hasse Traberg-Andersen.

Sammen om mødepauser Cæcilia Nilsson er oprindelig uddannet lærer, leder og mentor men har også videreuddannet sig til friluftsvejleder med fokus på personlig udvikling. En uddannelse, der har givet en dybere indsigt i betydningen af trivselsbaseret ledelse og classroom management via de opgaver, der stilles som bla. klatreinstruktør, MTB-instruktør og ski- og telemark-instruktør. Siden 2018 har hun været selvstændig med virksomheden LederLØFT, hvor hendes ekspertise er udvikling af ledere via mentoring og kurser. Cæcilia Nilsson og Hasse Traberg-Andersen mødtes tilfældigt i forbindelse med deres forskellige opgaver og de fandt hurtigt ud af, at de med den fælles uddannelsesbaggrund som friluftsvejledere havde mange idéer til at udvikle tilbud til virksomheder, hvor naturen også er inddraget. Det er blevet til en stribe af korte mødepause-produkter til oplæg, halvdags- og heldagskurser samt længere forløb, hvor flere også er udviklet samarbejde med Visit Nordsjælland og de unikke, lokale møde- og konferencesteder, der findes i Nordsjælland.

Nærheden er vigtig - Vi vil gerne være lokalt forankrede og synes, det er vigtigt at lokale virksomheder bruger hinanden i stedet for, at alle ser mod København. Så vi er meget interesserede i at arbejde med de stærke vækstvirksomheder, der er her i vores område, og vi samarbejder med lokale møde- og konferencesteder som for eksempel Konventum i Helsingør, hvor vi let kan komme ud i naturen. Vi bruger naturens rum til at skabe den reflektion, der skal til, at folk kan gennemføre adfærdsændringer, forklarer Hasse Traberg-Andersen og uddyber:

Hasse Traberg-Andersen har specialiseret sig i hvordan vi kan bruge naturen som en ressource til at skabe trivsel, velvære og mental sundheds på arbejdspladsen.

- Menneskets hjerne er doven. I de fleste perioder befinder vores tænkning sig på niveau 1. Det er der, hvor vi læner os op af rutiner og erfaring, men for at blive innovative og skabe nye løsninger, skal vi flytte vores tænkning til niveau 2, og det kræver et særligt overskud, som skabes af god trivsel. I den proces er vi igen alle akiviteter, for ingen virksomheder kan være tilfredse, hvis tænkningen hos ledere og medarbejdere kun befinder sig på niveau 1.

Fra Manpower til Brainpower Cæcilia Nilsson peger også på den udvikling, der er sket i samfundet, hvor en virksomheds medarbejdere tidligere var en ressource, der kunne beskrives som »manpower«, det vil sige, at mennesker blev brugt til at løse bestemte, kendte opgaver, men i dag har virksomheder brug for »brainpower« for at kunne udvikle sig.

- Der skal hele tiden tænkes nyt for at udvikle en virksomhed, og det kan vi kun, når vi trives. Og trivsel opstår der, hvor der er tryghed, tillid og tilgivelse, for der skal være plads til at begå fejl, lære af fejlene og så komme videre. På vores kurser arbejder vi med at tænke ud af boksen, så vi ikke tænker så stereotypt. når vi vender tilbage til virksomheden igen, siger Cæcilia Nilsson.

- Kernen for os er fællesskab, for når du går på arbejde, så kommer trivslen af, at vi er noget sammen, og det handler ikke bare om empati. Vi går et spadestik dybere, så det ikke udelukkende handler om, hvad du føler, men hvordan du som leder får medarbejderne til at føle. Det handler om at blive bevidst om den effekt, vi har på andre, siger Cæcilia Nilsson.

Hvad er der i rygsækken? På kurserne med Cæcilia Nilsson og Hasse Traberg-Andersen kan grupper af leder- eller afdelingteams for eksempel blive udstyret med en rygsæk og sendt ud i skoven for at slå et telt op eller løse andre opgaver, men hvert team vil hurtigt opdage forskellge udfordringer, når de pakker deres rygsæk ud. Udfordringer, der på hver sin måde, gør det nemmere eller sværere at løse opgaven, og som viser, at alle i teamet må tage højde for og acceptere forskellige udfordringer og kompetencer i hverdagen.

- I naturen giver det mening at være sammen. Det er fedt at stå i en skov og opleve det rum, som en gruppe skaber bare ved at stå i rundkreds og kigge på hinanden. Det giver mening, en stærk fællesskabsoplevelse og troen på, at vi sammen kan skabe en god arbejdsplads. Gruppen kommer hjem ikke bare en oplevelse rigere men også en oplevelse klogere, fordi vi har øget evnen til at indgå i teamet og forståelsen for, hvad der sker i dig selv og hos de andre, siger Hasse Traberg-Andersen.

- Når man kommer tilbage, så er tricket at have så meget mentalt overskud, at man kan træde et skridt tilbage og reflektere over, hvad er det, der foregår i mig lige nu, som påvirker situationen, siger han.

Tænd et bål og lad dit samles omkring det. Det er en enkel metode til at skabe fællesskabsfølelse, siger mentor og friluftsvejleder Cæcilia Nilsson.

Cæcilia Nilsson fremhæver også alle sanseoplevelserne udenfor som noget af det, deltagerne tager med sig tilbage. Duftene, alt det grønne, som blikket møder, kulden og varmen, og så er det at tænde et bål, som alle kan samles om, en hel enkel metode til at skabe fællesskabsfølelse.

- Når man sidder omkring et bål, så hører man til, og kernen er, at alle tager et ansvar for trivslen, fordi bevidstheden er blevet løftet. Når vi er sammen ude i naturen, så er der plads. Plads til at være dig. Du kan mærke, at du ikke er fastlåst i en rolle, fordi du er accepteret, som du er, siger Cæcilia Nilsson.