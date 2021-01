Peter Langballe (tv.) sagde sit lederjob op i det langt større asfalt-firma Colas for at komme over til LT Asfalt. Her nyder han samarbejdet med Lars Pedersen (th.). Foto: Jens Wollesen

Vi er effektive - fordi vi er omstillingsparate

14. januar 2021 Af Anders Spanggaard

Corona har været et hårdt slag for det danske erhvervsliv, men for LT Asfalt i Havdrup ser det anderledes ud. Her har ejer Lars Pedersen formået at skabe en attraktiv forretning, der har tiltrukket en af de større spillere i asfalt-branchen, som nu er blevet medejer af LT Asfalt. Peter Langballe tog i oktober 2020 springet fra en stilling som distrikschef i det langt større asfalt-firma Colas til LT Asfalt, og sammen med makkeren Lars Pedersen har han nu ambitionen om at skabe en virksomhed, der løbende formår at skabe arbejdspladser og markere sig inden for branchen.

- Det er en spændende forretning, hvor jeg hurtigt fik indtrykket af, at de arbejder målrettet, løsningsorienteret og struktureret for hele tiden at blive endnu bedre til det, de i forvejen er gode til. Min rolle bliver at bidrage med min viden til, at LT Asfalt fortsætter væksten, siger Peter Langballe.

Det er ellers ikke, fordi betingelserne for vækst er de bedste, eftersom der er krig om markedet indenfor asfaltbranchen.

- Der udspiller sig i øjeblikket en krig indenfor asfaltbranchen i Danmark. Alle går efter de store opgaver som eksempelvis at lægge ny asfalt på Køge Bugt Motorvejen. Disse opgaver går vi ikke efter. Vi er i stedet gode til at finde nogle »lommer« i markedet, som kræver meget styring og koordination, forklarer Lars Pedersen, administrerende direktør og medejer af LT Asfalt.

Tænkt ud af boksen Kaster man et blik på tallene i regnskabet er det svært ikke at blive imponeret. I 2017 var omsætningen på 5,5 millioner kroner med et overskud på lidt over 932.000 kroner. I 2020 er disse tal vokset til henholdsvis 79,4 millioner kroner og 7,3 millioner kroner.

- Vi er effektive, fordi vi er små. På grund af vores størrelse er vi hurtige til at omstille os, så vi har tænkt »ud af boksen« og effektiviseret flere processer i vores produktion. Vi har sparet folk og maskiner, fordi vi har været gode til at gentænke processerne omkring asfaltudlægning, forklarer Lars Pedersen.

På solidt fundament Lars Pedersen fra LT Asfalt og Peter Langballe har haft et tæt samarbejde gennem de senere år. Da Peter Langballe var distrikschef i Colas, havde han ansvaret for asfaltfabrikkerne og entreprisen på Sjælland i virksomheden. LT Asfalt er den største asfaltvirksomhed i Danmark uden egne fabrikker, så de to herrer havde gennem årene mange indbyrdes snakke om køb og salg af asfalt. Lars Pedersen og Peter Langballe er begge i starten af 40'erne, og de er enige om, at det på mange punkter er en fordel for deres partnerskab. De har de samme visioner, fremtidsplaner og tidshorisont for LT Asfalt og har på den måde et solidt fundament at stå på i samarbejdet om virksomheden.

Da Lars Pedersen startede LT Asfalt i 2017 havde han ingen erfaring med asfalt overhovedet, men kastede sig alligevel ud i opgaven, fordi han kunne se, at der trods asfaltkrig var en niche, hvor LT Asfalt kunne klemme sig ind og erobre en del af markedet.

- Der er mange opgaver, de store spillere i asfaltbranchen nogle gange misser, da fokus kan være andre steder. Vi har eksempelvis fået gode opgaver med at asfaltere parkeringspladser og »drive in« for Mc'Donalds restauranter mange steder på Sjælland. Den enkelte opgave er jo ikke kæmpestor, men har du mange af dem, bliver det jo til noget, forklarer Lars Pedersen.

Makkeren Peter Langballe supplerer med at slå fast, at LT Asfalt agter at videreudvikle virksomhedens arbejde på det private marked med små og mellemstore opgaver.

- På det marked skal vi hele tiden være bedst. Heldigvis har vi en størrelse, der betyder, at vi kan rykke hurtigt. Vores beskedne størrelse i forhold til andre asfaltfirmaer giver os også den fordel, at vi har et godt sammenhold. Hos os trækker alle med, når vi har en opgave, der skal klares, og så går det hurtigt, fortæller Peter Langballe.

Ekspansionen fortsætter Coronakrisen har på ingen måde bremset væksten i LT Asfalt. Tværtimod blev der i 2020 åbnet i afdeling i Åbenrå, og står det til de to ledere må det gerne blive til flere afdelinger hen ad vejen.